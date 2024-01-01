Альтернативы - Beta Testing
Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Qase
qase.io
Единое рабочее пространство для ручных и автоматизированных тестов. Система управления тестированием для команд разработчиков и контроля качества, которая помогает активизировать усилия по тестированию программного обеспечения.
Userfeel
userfeel.com
Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.
Sauce Labs
saucelabs.com
Крупнейшее в мире облако непрерывного тестирования веб- и мобильных приложений. Получите доступ к веб-браузерам, мобильным эмуляторам, симуляторам и реальным мобильным устройствам.
Browserling
browserling.com
Онлайн-кроссбраузерное тестирование.
TestProject
testproject.io
Бесплатная автоматизация тестирования для всех. Работает сообщество. TestProject — это бесплатная комплексная платформа автоматизации тестирования для веб-тестирования, мобильного тестирования и тестирования API, поддерживаемая сообществом автоматизации тестирования №1.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...
UserZoom
userzoom.com
UX-исследование сделано правильно. С системой UserZoom UX Insights вы можете копать глубже и быстрее, чтобы обеспечить превосходный цифровой опыт на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Платформа контроля качества Rainforest сочетает в себе автоматизацию тестирования без кода и профессиональный контроль качества, чтобы помочь вам выпускать качественное программное обеспечение.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Мобильные приложения нового поколения и облако для кроссбраузерного тестирования Обеспечьте беспрецедентный цифровой опыт с нашим новым поколением Облачная платформа для тестирования на базе искусственного интеллекта. Обеспечьте исключительный пользовательский опыт на всех устройствах и в браузера...
Loadster
loadster.app
Loadster — это облачное гибридное решение для нагрузочного тестирования высокопроизводительных веб-сайтов и приложений. Нагрузочное тестирование ваших сайтов, чтобы найти узкие места, повысить стабильность и оптимизировать взаимодействие с пользователем.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...
Userlytics
userlytics.com
Используйте нашу современную платформу для исследования пользователей и глобальную панель из более чем 1,6 миллиона человек, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и пользователей.
Waldo
waldo.com
Waldo — единственное решение для тестирования без кода, созданное с нуля, без использования сценариев, позволяющее эффективно масштабировать автоматизацию тестирования и избавиться от необходимости выбирать между скоростью выпуска и качеством продукта.
Reflect
reflect.run
Невероятно быстрое автоматизированное тестирование. Reflect упрощает создание регрессионных тестов и упрощает их обслуживание. Быстрорастущие команды используют Reflect для выявления ошибок без снижения скорости разработки.
JunoOne
juno.one
Работайте с juno.one! Повысьте эффективность работы, как никогда раньше. juno.one — это первоклассное ADLM-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, компаний по доставке программного обеспечения и интеграторов программного обеспечения по всему миру. В течение 30-дневно...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это программное обеспечение для тестирования электронной почты, которое позволяет собирать и тестировать электронную почту, помогая создавать, тестировать и представлять свой продукт.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — это мощная платформа автоматизации тестирования с открытым исходным кодом, которая работает «из коробки» и позволяет создавать тесты для веб-приложений, мобильных приложений и API за считанные минуты. Полная платформа Testsigma объединяет все возможности традиционного фрагментированного ...
Userback
userback.io
ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...
Endtest
endtest.io
Создание, поддержка и выполнение тестов могут быть сложными и отнимать много времени. Платформа Endtest low-code позволяет любому члену вашей команды создавать тесты с широким охватом для веб- и мобильных приложений, не имея передового опыта в области обеспечения качества.
Autify
autify.com
Autify — это платформа автоматизации тестирования без кода, которая позволяет любому выполнять автоматизированное тестирование. Он использует искусственный интеллект (ИИ) для поддержки сценариев тестирования.
Momentum Suite
momentumsuite.com
Решение для кроссплатформенного E2E-тестирования программного обеспечения. Мы создаем площадку, которая позволит вам больше сосредоточиться на удобстве использования, а не на ручном и индивидуальном тестировании.
Bird Eats Bug
birdeatsbug.com
Bird — это швейцарский армейский нож среди инструментов для захвата экрана. Очень легко записывать экран, микрофон, камеру, делать снимки экрана, показывать мгновенные повторы. Это намного быстрее, чем писать определенные электронные письма и созывать встречу. Мы также создали специальные функции дл...
RemotiveLabs
remotivelabs.com
Более простой способ создания прототипов, тестирования и создания программного обеспечения для автомобилей! RemotiveLabs упрощает разработку автомобильного программного обеспечения, облегчает абстракцию оборудования и предлагает более гибкую среду по сравнению с устаревшими инструментами с предметно...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab — это передовой веб-инструмент для инженеров по контролю качества, работающих вручную. Легко управляйте своими тестовыми примерами и интегрируйте их с ошибками. трекеры в одном месте!
Original Software
originalsoftware.com
Нашей платформе корпоративного тестирования доверяют сотни компаний, поскольку она снижает риск возникновения ошибок и неудачных обновлений, а также экономит до 60 % времени, затрачиваемого на тестирование. Шагните в будущее с единой мощной платформой для управления, сбора данных и автоматизации тес...
Testpad
testpad.com
Testpad — это удивительно простой инструмент управления тестовыми примерами, который заново изобретает ручное тестирование с помощью эффективного подхода с использованием контрольных списков. Удобнее, чем электронные таблицы. Более гибкий, чем тяжеловесное управление делами. Тратьте меньше времени н...