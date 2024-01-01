Beta Testing

Beta Testing

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: betatesting.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Beta Testing в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

BetaTesting предоставляет услуги тестирования в реальных условиях сообществу, насчитывающему более 200 000 пользователей по всему миру. Наша платформа позволяет стартапам и крупным компаниям разрабатывать тесты для сбора отзывов, отчетов об ошибках, видеороликов об удобстве использования и реальных пользовательских данных в течение одной сессии или нескольких недель. Наша команда также предоставляет полностью управляемые услуги, включая настройку и проектирование тестирования, управление проектами и анализ данных, чтобы помочь нашим клиентам создавать более качественные аппаратные и программные продукты.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: betatesting.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Beta Testing, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Вам также может понравиться

RapidUsertests

RapidUsertests

rapidusertests.com

GenRocket

GenRocket

genrocket.com

TestFit

TestFit

testfit.io

QA Wolf

QA Wolf

qawolf.com

Cyara

Cyara

cyara.com

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

Pack Hacker

Pack Hacker

packhacker.com

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Clueify

Clueify

clueify.com

Hubble

Hubble

hubble.team

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Figpii

Figpii

figpii.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности