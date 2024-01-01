BetaTesting предоставляет услуги тестирования в реальных условиях сообществу, насчитывающему более 200 000 пользователей по всему миру. Наша платформа позволяет стартапам и крупным компаниям разрабатывать тесты для сбора отзывов, отчетов об ошибках, видеороликов об удобстве использования и реальных пользовательских данных в течение одной сессии или нескольких недель. Наша команда также предоставляет полностью управляемые услуги, включая настройку и проектирование тестирования, управление проектами и анализ данных, чтобы помочь нашим клиентам создавать более качественные аппаратные и программные продукты.

Веб-сайт: betatesting.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Beta Testing, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.