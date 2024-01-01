Berrett-Koehler Publishers creates books and training materials to bring people together around one central idea: change. For organizations that are pursuing broad change initiatives or investing in DEI strategy or leadership development programs, we provide books, audiobooks, ebooks, and online courses and events from worlds’ leading experts.

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