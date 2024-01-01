Berrett-Koehler

Berrett-Koehler

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Веб-сайт: bkconnection.com

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Berrett-Koehler Publishers creates books and training materials to bring people together around one central idea: change. For organizations that are pursuing broad change initiatives or investing in DEI strategy or leadership development programs, we provide books, audiobooks, ebooks, and online courses and events from worlds’ leading experts.

Веб-сайт: bkconnection.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Berrett-Koehler, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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