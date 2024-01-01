BeMyEye

BeMyEye

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Веб-сайт: bemyeye.com

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BeMyEye предоставляет потребительским брендам комплексное решение для отслеживания, анализа и улучшения эффективности работы магазинов с использованием технологий искусственного интеллекта, ИК-технологий и краудсорсинга, которые помогают им добиться идеального функционирования магазина. Оснастите своих продавцов нашим приложением «Компас» для быстрой и точной работы магазинов. аудит с использованием IR или закажите визиты у нашего сообщества, состоящего из более чем 3 миллионов аудиторов по требованию. Фотографии и собранные данные автоматически обрабатываются для определения всех ваших ключевых показателей эффективности розничной торговли: наличия продуктов, соблюдения рекламных акций, доли полки, данных о конкурентах и ​​т. д. Наша «Панель управления розничной торговлей» дает вам нечто большее, чем интуитивное представление ключевых показателей эффективности вашего магазина. Мы разработали платформу, чтобы помочь вам выявлять тенденции и проблемы, анализировать влияние каждого ключевого показателя эффективности (вы можете подключить ее к внешним источникам данных, например данным о продажах), а также напрямую сообщать приоритеты своим представителям. Выберите список магазинов, которые вы хотите охватить нашей аудиторией: наши «Глаза» проведут объективный аудит магазинов, и вы получите все свои ключевые показатели эффективности в режиме реального времени. Используйте это решение для магазинов, где представителям на местах не разрешено предпринимать какие-либо действия, чтобы расширить охват вашего магазина по ограниченной цене или просто получить сертифицированные, объективные и точные данные.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: bemyeye.com

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Альтернативы

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Repsly

Repsly

repsly.com

Promomash

Promomash

promomash.com

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Footmarks

Footmarks

footmarks.com

VisitBasis

VisitBasis

visitbasis.com

Bindy

Bindy

bindy.com

Progress Retail

Progress Retail

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ThirdChannel

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Waytobi

Waytobi

waytobi.com

VisitBasis

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Arcimus

Arcimus

arcimus.com

Clientbook

Clientbook

clientbook.com

Selltis

Selltis

selltis.com

Footmarks

Footmarks

footmarks.com

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Repsly

Repsly

repsly.com

Robocompass

Robocompass

robocompass.com

MarketDial

MarketDial

marketdial.com

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