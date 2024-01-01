BeMyEye предоставляет потребительским брендам комплексное решение для отслеживания, анализа и улучшения эффективности работы магазинов с использованием технологий искусственного интеллекта, ИК-технологий и краудсорсинга, которые помогают им добиться идеального функционирования магазина. Оснастите своих продавцов нашим приложением «Компас» для быстрой и точной работы магазинов. аудит с использованием IR или закажите визиты у нашего сообщества, состоящего из более чем 3 миллионов аудиторов по требованию. Фотографии и собранные данные автоматически обрабатываются для определения всех ваших ключевых показателей эффективности розничной торговли: наличия продуктов, соблюдения рекламных акций, доли полки, данных о конкурентах и ​​т. д. Наша «Панель управления розничной торговлей» дает вам нечто большее, чем интуитивное представление ключевых показателей эффективности вашего магазина. Мы разработали платформу, чтобы помочь вам выявлять тенденции и проблемы, анализировать влияние каждого ключевого показателя эффективности (вы можете подключить ее к внешним источникам данных, например данным о продажах), а также напрямую сообщать приоритеты своим представителям. Выберите список магазинов, которые вы хотите охватить нашей аудиторией: наши «Глаза» проведут объективный аудит магазинов, и вы получите все свои ключевые показатели эффективности в режиме реального времени. Используйте это решение для магазинов, где представителям на местах не разрешено предпринимать какие-либо действия, чтобы расширить охват вашего магазина по ограниченной цене или просто получить сертифицированные, объективные и точные данные.

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