Bellroy — австралийский бренд аксессуаров, производящий товары для переноски, в том числе сумки, фолианты, кошельки, чехлы для мобильных телефонов и обложки для ключей. Это сертифицированная корпорация B.

Веб-сайт: bellroy.com

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