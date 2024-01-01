Bellabeat

Bellabeat

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Веб-сайт: bellabeat.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Модные трекеры здоровья, разработанные и созданные для женщин. Bellabeat помогает вам управлять своим здоровьем и самочувствием, от фертильности до менструации и качества сна.

Веб-сайт: bellabeat.com

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