Ведущая платформа подписки на аудио для испанского контента и авторов. Beek — это приложение, в котором латиноамериканцы слушают лучший аудиоконтент на испанском языке от своих любимых авторов (аудиокниги, медитации, аудиосериалы и оригинальный контент). Пользователи платят подписку за доступ ко всему контенту, а создатели зарабатывают деньги за минуту прослушивания.

Веб-сайт: beek.io

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