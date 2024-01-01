Beeceptor

Beeceptor

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Веб-сайт: beeceptor.com

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В Beeceptor мы по-новому определяем подход малых и больших команд к разработке программного обеспечения с помощью нашей современной платформы виртуализации сервисов и API Mocking. Это инновационное решение уникальным образом сочетает в себе Mock-сервер, локальный туннель и HTTP-прокси, обеспечивая плавное моделирование API и сервисов. Эта мощная триада в сочетании с нашим подходом «без кода и без загрузок» обеспечивает самую быструю адаптацию в отрасли. Beeceptor сертифицирован по SOC2 Type 2 и ISO 27001, что гарантирует самые высокие стандарты безопасности и соответствия, что делает его надежным выбором для предприятий по всему миру. Виртуализация сервисов имеет решающее значение для разработчиков и групп контроля качества, позволяя им отделить зависимости и обеспечить параллельную разработку, что значительно повышает производительность и сотрудничество. Используя Beeceptor, команды могут быстро создавать макеты сервисов, сокращая время цикла разработки и сокращая затраты. Присоединяйтесь к числу довольных предприятий, которые изменили свои рабочие процессы с помощью эффективной, надежной и безопасной платформы Beeceptor. Революционируйте свои процессы разработки и тестирования с помощью Beeceptor уже сегодня!
Категории:
Software Development
API Design Tools

Веб-сайт: beeceptor.com

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