Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Бессерверная инфраструктура для генеративного искусственного интеллекта. Выполняйте задания вывода и обучения графического процессора в бессерверной инфраструктуре, которая масштабируется вместе с вами.

Веб-сайт: beam.cloud

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