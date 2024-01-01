不背单词

不背单词

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Веб-сайт: bbdc.cn

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[Содержание, очень подробное] * Более 1,5 миллиона оригинальных примеров. Выучите слова из британских и американских драм и документальных фильмов. * Более 50 000 словосочетаний, массовое использование слов, простота в освоении и использовании. * Более 2000 корневых аффиксов, охватывающих почти 20 000 записей, используют английские радикалы для объединения слов. * Более 5000 деревьев вывода, охватывающих более 20 000 записей, артефакт семейства сокращенных слов. * Подлинный англо-китайский словарь Коллинза, понимайте английский на английском языке * Полноценная словарная библиотека, охватывающая все этапы начальной школы, неполной средней школы, старшей школы, университета, обучения за границей и т. д. * Более 200 основных словарных книг и списков словарных слов из учебников английского языка в сочетании с бумажными книгами для одновременного обучения. * Синонимы, антонимы, деформации слов и более эффективная связанная память. [Цель экзамена очень заметна] * Значение теста выделено жирным шрифтом, чтобы отобразить значение проверяемого слова. Часто изучайте ключевые моменты значения слова. * Отметки тестовых точек, выделенные фразы, которые были протестированы, ключевые моменты основных тестовых точек. * Более 170 000 примеров из предыдущих экзаменов, охватывающих вступительные экзамены в среднюю школу, вступительные экзамены в колледж, CET-4 и CET-6, вступительные экзамены в аспирантуру и программы перехода из колледжа в бакалавриат. [Память, очень эффективна] * Кривая памяти Эббингауза, интеллектуальный обзор планирования, эффективная защита от забывания * Оригинальные примеры помогут вам понять, как слова используются в реальном контексте. Только когда вы их поймете, их будет легче запомнить (≧ω≦). * Корневые аффиксы помогают понять внутреннюю структуру слова. Его будет легче запомнить, если вы поймете его o(^▽^)o. * Аутентичные словосочетания помогут вам понять несколько значений слов. Только поняв их, вы сможете лучше их запомнить \\(*^▽^*)//. * Тест на правописание: выучив группу вариантов написания, вы не сдадитесь, пока не научитесь писать. [Настойчивость, очень легко] * Войдите в систему, чтобы получить крутые монеты, и зарегистрируйтесь в команде, чтобы получить больше наград.

Веб-сайт: bbdc.cn

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