Альтернативы - Basaas

Workona

Workona

workona.com

Организуйте все документы, задачи и заметки для вашего следующего командного проекта.

Desktop.com

Desktop.com

desktop.com

Комплексное решение для удаленных или гибридных команд, а также органайзер цифровой жизни: централизованное рабочее пространство — это более разумный способ управления веб-ресурсами и несколькими командами, проектами или предприятиями в Интернете.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.

Huler

Huler

huler.io

Оптимизируйте и организуйте работу, жизнь и отдых. HulerHub — это цифровая панель запуска вашего программного обеспечения, веб-сайтов, ссылок, статей и внутренних систем, созданная для бизнеса и настроенная вами. Твоя работа. Твой путь.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

Сотрудничайте с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифровых рабочих мест в Microsoft, Google, Salesforce и других средах совместной ...

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