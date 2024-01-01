Альтернативы - BarRaiser
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — это платформа навыков разработчиков, которая помогает компаниям оценивать разработчиков программного обеспечения на основе навыков. Более 3000+ клиентов во всех отраслях, в том числе 5 из 8 ведущих коммерческих банков США, полагаются на автоматизированную оценку навыков HackerRank для о...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments — самая продвинутая платформа для оценки кодирования на рынке. Благодаря библиотеке вопросов по кодированию, содержащей более 22 000 вопросов, охватывающих более 1000 навыков и более 40 языков программирования, HackerEarth Assessments дает техническим рекрутерам и менеджерам ...
Metaview
metaview.ai
Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...
Mettl
mettl.com
Онлайн-оценка стала проще с Mercer | Виртуальные инструменты оценки талантов Mettl. Лучшая компания по удаленной оценке, которая проводит картографирование, управление и привлечение талантов организации и сотрудников — возьмите бесплатную демо-версию сегодня!
Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (ранее CodeFights) — это платформа оценки навыков, управляемая американской компанией BrainFights, Inc., чья миссия — выявлять, развивать и продвигать технические таланты. Основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, CodeSignal применяет игровую механику, которая предлагает р...
Codility
codility.com
Codility — партнер №1 для мировых предприятий, использующий оценку навыков для создания сильных инженерных команд. Наша платформа технической оценки и проведения собеседований поможет вам принимать обоснованные решения о найме, уменьшить предвзятость, сэкономить время на разработку и создать команду...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire — это простая в использовании платформа для видеоинтервью, которую более 6000 клиентов проводят видеоинтервью в более чем 100 странах. С момента запуска в 2012 году Spark Hire стала самой быстрорастущей платформой для проведения видеоинтервью. Организации всех размеров используют Spark Hi...
TestGorilla
testgorilla.com
Вы нанимаете? Знаете ли вы, что лучших кандидатов можно определить с помощью оценки талантов? TestGorilla предоставляет вам лучшие инструменты для оценки навыков соискателей и быстрого принятия правильных решений о найме. Наша библиотека тестов навыков дает вам наилучшую прогностическую ценность и п...
InterviewAI
interviewai.io
Проводите более качественные интервью с помощью вопросов, заданных искусственным интеллектом. Оптимизируйте процесс собеседования с помощью InterviewAI. Наша платформа на базе искусственного интеллекта генерирует индивидуальные вопросы для собеседований в режиме реального времени, что позволяет лег...
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...
Interviewer.AI
interviewer.ai
Наша платформа ATS Lite автоматизирует 80 % процесса предварительного отбора с помощью односторонних видеоинтервью на базе искусственного интеллекта. Отбирайте кандидатов более эффективно. Получите скидку 50 % в этом месяце по промокоду INTERVIEW50. Позвольте нам определить ваших лучших кандидатов, ...
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow — это платформа для поиска и управления работой, которая предлагает множество бесплатных инструментов для упрощения и ускорения процесса поиска работы. Эти инструменты созданы отраслевыми экспертами из крупных технологических компаний (FAANG+) и включают в себя инструмент проверки LinkedI...
Hireflix
hireflix.com
Hireflix — самая удобная платформа для односторонних видеоинтервью. Проводите односторонние видеособеседования, не теряя при этом индивидуальности, проверяйте больше кандидатов за меньшее время и быстро оценивайте качества кандидата, выходящие за рамки его резюме. Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно ...
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...
Vocal Video
vocalvideo.com
Раньше создание видеоотзывов было непомерно дорогим и требовало много времени. Организациям пришлось иметь дело с самодельным видео, дорогими агентствами или уменьшающейся прибылью от текстовых обзоров. Vocal Video — единственная платформа для видеоотзывов, которая позволяет невероятно легко собират...
Searchie
searchie.io
Searchie — это наиболее гибкое и простое в использовании решение для создания, организации и обмена контентом. Цифровые курсы, сайты членства, коучинг и многое другое!
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует п...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...