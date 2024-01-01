Альтернативы - Bambuser
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
Storyly
storyly.io
Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
DelightChat
delightchat.io
Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью офиц...
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.
Dacast
dacast.com
Программное обеспечение для потокового видео Dacast является ведущей платформой для онлайн-видео и хостинга. Транслируйте видео в прямом эфире и по запросу, используя видео API и круглосуточную поддержку.
Octadesk
octadesk.com
Превратите каждую услугу в доход От продаж до послепродажного обслуживания. От самого простого до самого сложного сервиса. Самая полная и интегрированная платформа на рынке, позволяющая превратить каждую услугу в возможность получения дохода и возможность порадовать своих клиентов.
MyAlice
myalice.ai
Больше каналов. Больше клиентов. Больше продаж. Продавайте и оказывайте поддержку везде, где находятся ваши клиенты, и управляйте всем прямо из MyAlice.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — это омниканальная служба обмена сообщениями, которая позволяет любому клиенту и сотруднику использовать повседневные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp Business. Никаких ИТ-навыков не требуется. Нет мобильного приложения для скачивания.
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
Tolstoy
gotolstoy.com
Начните общаться с клиентами лицом к лицу.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающий клиентский опыт в любом масштабе на базе Trusted Generative AI, ...
EasyStore
easystore.co
Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общей стоимостью более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого разме...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединя...
degpeg
degpeg.com
Degpeg — это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и расширяет онлайн-продажи и маркетинг любых продуктов/услуг за счет улучшения качества обслуживания клиентов за счет многопотоковой передачи как в Интернете, так и на мобильных устройствах, одновременно поддерживая более 30 социальных...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.
Taggbox
taggbox.com
Платформа №1 для создания пользовательского контента для создания и публикации кампаний пользовательского контента в различных маркетинговых точках. Идеальная платформа пользовательского контента для успешного повышения доверия к бренду, узнаваемости, вовлечения пользователей и продаж.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps — это комплексная платформа мобильной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая позволяет интернет-магазинам масштабировать доходы от мобильных устройств, увеличивать конверсии и повышать удержание клиентов с помощью полностью нативных мобильных приложений. Мы верим в автомати...
Livescale
livescale.tv
Увеличьте свои продажи, улучшите взаимодействие с клиентами и увеличьте конверсию с помощью Livescale, платформы социальной коммерции. Присоединяйтесь к динамичной революции.
Immerss
immerss.live
Immerss — это SaaS-платформа с возможностью совершения покупок в режиме реального времени и чата, которая позволяет продавцам любого размера беспрепятственно напрямую связываться со своими онлайн-клиентами. Продавцы, использующие Immerss, наслаждаются непревзойденным взаимодействием с клиентами и ви...
Lengow
lengow.com
Lengow — это решение для автоматизации электронной коммерции, которое помогает брендам и дистрибьюторам повышать свою эффективность, автоматизировать бизнес-процессы и расти на международном уровне. Платформа Lengow является ключом к высокой прибыльности и видимости продуктов, продаваемых интернет-т...