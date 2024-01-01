Bad Bot Design — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям покупать различные уникальные товары, включая рубашки, толстовки и кофейные кружки. Эти продукты производятся роботами, образуя эксклюзивную и неповторимую коллекцию. Кроме того, пользователи имеют возможность попросить ИИ-ботов разработать свои собственные идеи, добавив персонализированный подход к своим покупкам. Инструмент предоставляет различные фильтры для удобной навигации, позволяя пользователям сортировать продукты по релевантности, последним дополнениям и самым старым элементам. В нем также представлены определенные коллекции, такие как «Коллекция плохих ботов», «Избранные предметы», «Новая коллекция» и «Летняя подборка», что обеспечивает широкий выбор вариантов. Доступные продукты включают в себя широкий спектр дизайнов, включая изображения животных, таких как французские бульдоги и кошки, художественные впечатления, такие как произведения искусства, вдохновленные Моне и изображения на тему Ван Гога, а также отсылки к поп-культуре, такие как «Стражи Галактики» и дизайны на тему Тупака. Инструмент предлагает несколько вариантов каждого дизайна, обеспечивая полный выбор. На веб-сайте Bad Bot Design есть раздел часто задаваемых вопросов и контактная информация, а также условия обслуживания и политика возврата для удобства клиентов. Инструмент разработан AE.STUDIO, за обновлениями можно следить в Instagram, Facebook и Twitter. Таким образом, Bad Bot Design — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая предлагает уникальные продукты, созданные роботами. Пользователи могут покупать рубашки, толстовки и кофейные кружки или просить AI-ботов разработать индивидуальные идеи. Инструмент содержит различные коллекции и фильтры, предоставляющие широкий спектр вариантов дизайна.

Веб-сайт: badbotdesign.com

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