Альтернативы - B2B Stack
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge — это веб-сервис, который предлагает потребителям программного обеспечения централизованное онлайн-место для контроля и управления проектами программного обеспечения с открытым исходным кодом и исследования программного обеспечения для бизнеса.
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. — бесплатная онлайн-торговая площадка, выступающая посредником между покупателями и поставщиками технологий в индустрии программного обеспечения. Компания помогает потребителям выбрать программное обеспечение для своих нужд с помощью обзоров пользователей и исследований.
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
GetApp
getapp.com
Откройте для себя лучшие бизнес-приложения 2022 года и проверьте более 1 миллиона проверенных оценок и обзоров. Получайте рекомендации на основе данных и читайте подробные описания, чтобы найти подходящие инструменты для своей команды.
Software Advice
softwareadvice.com
Поиск программного обеспечения может оказаться утомительным. Давайте поможем. Мы поможем вам найти подходящее программное обеспечение для вашего бизнеса — бесплатно и всего за 15 минут.
TrustFinance
trustfinance.com
Самая надежная платформа для обзора финансовых услуг. Отзывы пользователей, информация, услуги и информация о компании — все в одном месте.
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow определяет лучшую облачную инфраструктуру и продукты API для вашего варианта использования, экономя вам недели душераздирающего анализа для каждого важного решения.
We Suggest Software
wesuggestsoftware.com
wesuggestsoftware.com — это собственный каталог программного обеспечения, в котором представлены обзоры и предложения по программному обеспечению для всех секторов бизнеса, от бухгалтерского учета до йоги (от А до Я). Этот веб-сайт позволяет посетителям оставлять отзывы, предложения и запросы о любо...
Tekpon
tekpon.com
Tekpon — агрегатор программного обеспечения и веб-сайт для привлечения потенциальных клиентов. Прежде всего, цель Tekpon — помочь отдельным лицам и организациям принимать обоснованные решения относительно программных продуктов, помочь им снизить затраты и создать необходимый набор программного обес...
StackRadar
stackradar.co
Сообщество и курирование технических инструментов без кода и с низким уровнем написания кода, которые помогают людям и компаниям любого рода понимать, создавать, интегрировать и масштабировать свои технологические стеки.
Reviano
reviano.com
Обзор, сравнение и оценка программного обеспечения для малого бизнеса. Используйте коллекцию обзоров продуктов Reviano и их сравнения, чтобы найти подходящее программное обеспечение для вашего бизнеса.
PRmarketing.tools
prmarketing.tools
PRmarketing.tools — каталог инструментов PR и маркетинга (программное обеспечение и услуги). Он позволяет вам выбирать лучшие инструменты PR и маркетинга, предоставляя их совокупный индекс удовлетворенности пользователей, а также различные функции, облегчающие выбор. PRmarketing.tools также предлаг...
SoftwareReviews
softwarereviews.com
Миссия SoftwareReviews — повысить качество программного обеспечения B2B как для покупателей, так и для поставщиков. Мы предоставляем организациям лучшие данные, идеи и советы для улучшения процесса покупки и продажи программного обеспечения. Сочетая наши обзоры, ориентированные на опыт клиентов, с...
TechnologyCounter
technologycounter.com
Technology Counter — это онлайн-платформа рекомендаций по программному обеспечению. Они помогают предприятиям, специалистам и организациям найти лучшее программное решение. Technology Counter объединяет как покупателей, так и продавцов бизнес-технологий, предоставляя покупателям лучшее программное ...
SoftLead
softlead.ro
Softlead — самый важный игрок B2B в экосистеме программного обеспечения в Румынии, помогающий компаниям выбрать правильное программное решение, основанное на их цифровой ДНК. Компания Softlead, запущенная как торговая площадка корпоративного программного обеспечения B2B, сумела помочь более чем 15 ...
Serchen
serchen.com
Serchen — признанный лидер в подборе покупателей и продавцов онлайн-услуг. Они стремятся предоставить нашим потребителям беспрецедентный опыт, объединяя покупателей и продавцов лучших облачных услуг в категориях IaaS, PaaS и SaaS.
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub — независимый рынок программного обеспечения. Цель SaaSHub — быть объективным, простым и стать вашей первой остановкой при поиске новой услуги, которая поможет вам развивать свой бизнес. SaaSHub поможет вам найти альтернативы и обзоры продуктов, которые вы уже используете.
ITreview
itreview.jp
Программное обеспечение ITreview предназначено для исследований и консультаций по ИТ-продуктам. Он предоставляет японским ИТ-специалистам централизованную платформу для проведения обзоров продуктов SaaS. Программное обеспечение призвано способствовать принятию решений, предоставляя инструменты, кото...
Growth Tools
growthtools.com
Инструменты роста — это ежемесячная коучинговая услуга, благодаря которой практически невозможно потерпеть неудачу в привлечении новых клиентов. Мы сочетаем проверенные руководства по развитию с коучингом 1:1 и поддержкой коллег, чтобы вы никогда не были перегружены, не застревали и не задавались во...
Awardo
awardo.co
Awardo — европейская компания, предоставляющая B2B-рынок проверенных бизнес-технологий. Платформа, основанная на обзорах, была создана, чтобы упростить процесс поиска, предоставляя надежные программные решения и поставщиков услуг в одном месте. Компания расположена в Румынии, на перекрестке Централ...
Appvizer
appvizer.com
Помочь профессионалам найти подходящее программное обеспечение для повышения конкурентоспособности и качества жизни на работе. Appvizer — это компаратор программного обеспечения, позволяющий профессионалам легко найти программное обеспечение, которое позволит им работать эффективнее. Независимо от ...
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
FeaturedCustomers, единственная в мире справочная платформа для клиентов по программному обеспечению и услугам для бизнеса B2B, помогает потенциальным покупателям B2B исследовать и открывать для себя программное обеспечение и услуги для бизнеса с помощью проверенного поставщиком справочного контента...
DiscoverCloud
discovercloud.com
Лица, принимающие решения, находят и сравнивают бизнес-программное обеспечение и инструменты по десяткам категорий, включая: CRM, управление проектами, аналитику продаж, автоматизацию маркетинга, бизнес-аналитику, программное обеспечение для электронной коммерции, выставление счетов, выставление сче...
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com — это онлайн-платформа для обзоров и рейтингов, полученных от толпы. Растущий список пользователей постоянно отправляет отзывы о своем опыте использования продуктов и услуг. Это определяет, как отдельные продукты или услуги ранжируются по сравнению друг с другом с помощью нашего ул...
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest — это онлайн-платформа, которая помогает предприятиям, организациям и специалистам выбирать лучшие программные решения. SoftwareSuggest упрощает процесс, перечисляя, рассматривая и сравнивая программное обеспечение для бизнеса. При этом также помогает поставщикам программного обеспе...
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest — это онлайн-платформа, которая помогает предприятиям, организациям и специалистам выбирать лучшие программные решения. SoftwareSuggest упрощает процесс, перечисляя, рассматривая и сравнивая программное обеспечение для бизнеса. При этом также помогает поставщикам программного обеспе...
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 Marketing Solutions — это ваша дверь к более чем 90 миллионам людей, которые каждый год исследуют, сравнивают и покупают программное обеспечение на G2. На протяжении 10 лет и 2 миллионов отзывов поставщики программного обеспечения доверяют G2, чтобы завоевать доверие и обеспечить эффективность св...
PeerSpot
peerspot.com
Платформа покупательской аналитики PeerSpot — это место, куда технические специалисты обращаются за практической и достоверной информацией о корпоративных технологиях, чтобы они могли быть уверены, что покупают именно то, что им нужно. PeerSpot, основанный на крупнейшем в мире сообществе покупателей...
Crozdesk
crozdesk.com
Crozdesk помогает компаниям находить и сравнивать программное обеспечение по всем основным категориям программного обеспечения. Изучите цены, функции, отзывы пользователей, рейтинги, скидки и многое другое.
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius — это сайт, на котором профессионалы могут поделиться информацией из реального мира посредством углубленных обзоров продуктов в области бизнес-технологий.