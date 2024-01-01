Axis

Axis

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Веб-сайт: axis.xyz

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Axis — это база знаний о правительственных постановлениях и должностных лицах, которая помогает крупным компаниям вести бизнес на зарубежных рынках. Например, если вы хотите работать в Саудовской Аравии, наше программное обеспечение подскажет вам, какие законы вам необходимо соблюдать и от каких должностных лиц вам нужны разрешения. В настоящее время мы охватываем основные рынки Европы, Ближнего Востока и Африки.

Веб-сайт: axis.xyz

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