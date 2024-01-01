AWG Bakery выпекает вкусный беззерновой, безглютеновый, органический, веганский и палео-хлеб. Многие люди называют наш хлеб изменяющим жизнь. У нас есть 4 вкуса хлеба, мини-булочек, бубликов и кругляшек. Мы осуществляем доставку по США и предлагаем самовывоз. Ознакомьтесь с нашими 5-звездочными обзорами! Мы — семейный бизнес, принадлежащий женщине. Пришло время снова насладиться хлебом!

Веб-сайт: awgbakery.com

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