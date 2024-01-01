AVOXI, глобальная коммуникационная платформа, предоставляет решения для голосовой связи, обмена сообщениями и контакт-центра — и все это на одной платформе. Предоставляя международным компаниям местное присутствие, необходимое им для легкого масштабирования вместе со своими клиентами, AVOXI предлагает многофункциональные голосовые технологии с беспрецедентным покрытием, качеством и надежностью. Гибкая облачная платформа AVOXI, обслуживающая 7000 клиентов в более чем 170 странах и обеспечивающая более 50 миллионов взаимодействий ежегодно, позволяет клиентам интегрироваться с наиболее важными технологиями. Получите глобальное программное обеспечение для голосовой связи, которому доверяют предприятия, чтобы обеспечить бесперебойную связь. Выходите на глобальный уровень, звоните на местное население с помощью AVOXI сегодня. Подробную информацию можно найти на сайте avoxi.com.

Веб-сайт: avoxi.com

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