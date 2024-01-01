Альтернативы - Avataar
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Dopple.ai
dopple.ai
Испытайте новый способ общения с тысячами персонажей, компаньонов и наставников, основанный на искусственном интеллекте.
Sketchfab
sketchfab.com
Имея сообщество, насчитывающее более миллиона авторов, мы являемся крупнейшей в мире платформой для публикации, обмена и открытия 3D-контента в Интернете, на мобильных устройствах, в AR и VR.
Algolia
algolia.com
Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...
Moderlry
modelry.ai
Modelry — это комплексная платформа 3D-визуализации продуктов, которая позволяет мировым лидерам электронной коммерции создавать потрясающие визуальные эффекты продуктов и AR-опыт с использованием 3D-моделей.
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Searchspring
searchspring.net
Обеспечьте тот опыт покупок и результаты, которые ожидают ваши покупатели. Возьмите под свой контроль и выйдите за рамки релевантности. Делайте то, что ваша платформа не позволяет вам делать.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность в отличие от лю...
LEVAR
levar.io
Начните получать больше конверсий уже сегодня с помощью 3D-технологий и возможностей дополненной реальности от LEVAR. Создавайте и распространяйте модели продуктов 3D/AR в своем магазине электронной коммерции, а также по всем каналам маркетинга и продаж — страницам продуктов, электронной почте, SMS,...
Cylindo
cylindo.com
Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные р...
Zakeke
zakeke.com
Самая гибкая и полная платформа Visual Commerce. Превратите свой магазин в уникальное место для обслуживания клиентов с помощью настройки 2D, 3D, AR и виртуальной примерки в реальном времени.
Findify
findify.io
Findify — это платформа персонализации поиска и обнаружения, основанная на данных и машинном обучении. Создан для сайтов электронной коммерции для ускорения роста.
Emersya
emersya.com
Интерактивное 3D от Emersya — это универсальная среда, которая позволяет клиентам: - Исследовать продукты внутри и снаружи, со всех сторон и в мельчайших деталях. - Просматривать интерактивные изображения продуктов высочайшего качества. - Узнавать историю продукта посредством расширенного контента. ...
VNTANA
vntana.com
VNTANA — это SaaS-платформа, которая обеспечивает быстрое и масштабируемое производство и распространение 3D-активов. 3D обеспечивает высокую рентабельность инвестиций в продажи B2B и B2C (увеличение конверсии в 2 раза и снижение прибыли на 40%), но внедрение 3D потребовало от 3D-художника большого ...
Yulio
yulio.com
Наша миссия в Yulio — создать лучшее программное обеспечение для презентаций VR и AR, сделав VR простым, мобильным и доступным инструментом для бизнеса. Являетесь ли вы архитектором, стремящимся выделиться в процессе торгов, дизайнером интерьеров, стремящимся выявить ошибки между итерациями, или про...
edrone
edrone.me
edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...
commonsku
commonsku.com
commonsku — это программное обеспечение, специально разработанное для индустрии рекламной продукции. Это платформа CRM, управления заказами и электронной коммерции, объединенная в один сложный центр. Благодаря программному обеспечению, интуитивно объединяющему дистрибьюторов и поставщиков, commonsku...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtub...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire предоставляет ритейлерам интеллектуальные решения по оптимизации пути клиента на основе данных, которые направляют онлайн-покупателей через воронку покупок и удерживают их в экосистеме. Используя информацию о клиентах, Salesfire дает компаниям возможность повысить вовлеченность на местах, ...
MakerSights
makersights.com
MakerSights — единственное рабочее пространство для управления ассортиментом, которое позволяет розничным брендам применять ориентированный на потребителя подход к продуктовой стратегии и создавать больше продуктов, которые нравятся людям, и меньше тех, которые им не нравятся. Рабочее пространство M...
Prefixbox
prefixbox.com
Решения Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend и Insights & Experimentation улучшают качество покупок, повышая коэффициент конверсии и доход. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 использует новейшие технологии поиска для понимания значения. Объединив вектор, большие языковые модели (LLM) и технолог...
Toolio
toolio.com
Toolio — это облачная платформа мерчендайзинга, которая автоматизирует критически важные рабочие процессы, предоставляет аналитическую информацию в режиме реального времени и обеспечивает удаленное сотрудничество. Мы даем возможность ритейлерам экономить время и принимать более быстрые решения по ме...
Potions
get-potions.com
Potions — единственный игрок на рынке, способный персонализировать путешествие онлайн-покупателя, не полагаясь на файлы cookie. Его уникальная технология представляет собой перспективное решение в свете приближающегося прекращения использования сторонних файлов cookie, позволяющее веб-сайтам увеличи...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity является одним из ведущих поставщиков интеллектуальной персонализации электронной коммерции и предоставляет идеальное решение для бизнеса, будь то B2C или B2B, для увеличения онлайн-доходов, средней стоимости заказа, коэффициента онлайн-конверсии, а также для создания базы данных лояльны...
Adobe Commerce
business.adobe.com
Опыт имеет решающее значение. Развивайтесь вместе с Adobe Commerce. Adobe Commerce — это гибкая и масштабируемая коммерческая платформа, которая позволяет создавать уникальные персонализированные возможности B2B и B2C независимо от того, сколько у вас брендов. Раньше Магнето.
Productsup
productsup.com
Productsup — это ведущая платформа для взаимодействия продуктов с потребителем (P2C), позволяющая производителям, брендам, поставщикам услуг и торговым площадкам превратить коммерческую анархию в коммерческий успех. Платформа Productsup P2C предлагает ряд решений, таких как управление фидами, взаимо...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании совершенствуют свои поисковые системы и системы рекомен...