autoRetouch — это платформа на базе искусственного интеллекта для массового редактирования изображений продуктов в Интернете. Он позволяет пользователям быстро и точно применять к изображениям ряд функций редактирования, включая удаление фона, создание манекена-призрака, настройку фона и ретушь кожи. Набор инструментов autoRetouch на базе искусственного интеллекта позволяет пользователям мгновенно создавать красивые изображения, не требуя навыков редактирования изображений. Платформа также предлагает ряд шаблонов спецификаций рынка, позволяющих пользователям настраивать все изображения за считанные секунды. autoRetouch предназначен для экономии времени и денег при одновременном увеличении количества покупок в электронной торговле и расширении узнаваемости бренда. Его полностью автоматизированное программное обеспечение для создания эффектов призрачного манекена / шейного сустава позволяет пользователям оживлять модные продукты и помогать клиентам увидеть, насколько великолепно они выглядят. Платформа доступна для настольных компьютеров, ее цена начинается от 0,25 евро за изображение, среднее время обработки составляет 5 секунд.

Веб-сайт: autoretouch.com

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