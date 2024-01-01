AutoRegex

AutoRegex

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Веб-сайт: autoregex.xyz

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AutoRegex — это мощный инструмент, который позволяет пользователям конвертировать английский язык в регулярное выражение (RegEx) с использованием обработки естественного языка (NLP). Этот веб-сайт позволяет легко создавать шаблоны RegEx без необходимости глубоких знаний синтаксиса. Используя искусственный интеллект (ИИ), AutoRegex может автоматически переводить между английским языком и RegEx, позволяя пользователям создавать сложные шаблоны RegEx без какого-либо ручного кодирования. Веб-сайт предлагает ряд планов для удовлетворения различных потребностей, и пользователи могут войти в систему, используя свою учетную запись Google или электронную почту. AutoRegex был представлен на нескольких веб-сайтах и ​​был создан с любовью @GD3KR.

Веб-сайт: autoregex.xyz

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