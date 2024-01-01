Automotive News

Automotive News

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Веб-сайт: autonews.com

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Automotive News является основным источником всех событий, происходящих среди автомобильных ритейлеров, поставщиков и OEM-производителей с 1925 года. Automotive News является ведущим источником новостей о мировой автомобильной промышленности. Миссия Automotive News — быть основным источником отраслевых новостей, данных и информации для дилерских центров, производителей, поставщиков и других лиц, связанных с отраслью.

Веб-сайт: autonews.com

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