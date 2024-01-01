Альтернативы - Autify

Sauce Labs

saucelabs.com

В мире, который полагается на код, Sauce Labs стремится заставить его работать для всех, везде и всегда. Это цифровая уверенность. Sauce Labs — ведущий поставщик решений для непрерывного тестирования и отчетности об ошибках, которые дают компаниям уверенность в предоставлении своим клиентам надежног...