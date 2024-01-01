Альтернативы - Autify
Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
UserTesting
usertesting.com
UserTesting фундаментально меняет способы создания и предоставления цифровых продуктов и опыта, помогая организациям получать ценную информацию от клиентов — от создания до реализации. Созданный на основе первоклассной системы поиска по требованию, клиенты могут получать быструю, высококачественную ...
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Qase
qase.io
Qase — это современный инструмент управления тестированием, созданный для команд контроля качества и разработчиков, с современным и простым интерфейсом и мощными функциями. Именно поэтому тысячи организаций со всего мира переходят на Qase. Это комплексное решение для управления тестированием. Он вкл...
Userfeel
userfeel.com
Выявите проблемы и сомнения ваших посетителей с помощью лучшего инструмента пользовательского тестирования. Единственный инструмент пользовательского тестирования, который не требует подписки или ежемесячной платы, чтобы получить неограниченный доступ ко всем функциям без скрытой платы за обновление...
Browserling
browserling.com
Browserling — это веб-решение для быстрого кроссбраузерного тестирования веб-сайтов во всех самых популярных браузерах.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector — это служба автоматического тестирования браузеров, которая позволяет вам отслеживать и тестировать ваши веб-сайты с помощью реальных браузеров из облака. Мы предлагаем комплексное решение для простого создания, записи, управления и проведения тестов. Просматривайте подробные резуль...
Sauce Labs
saucelabs.com
В мире, который полагается на код, Sauce Labs стремится заставить его работать для всех, везде и всегда. Это цифровая уверенность. Sauce Labs — ведущий поставщик решений для непрерывного тестирования и отчетности об ошибках, которые дают компаниям уверенность в предоставлении своим клиентам надежног...
Virtuoso
virtuoso.qa
Функциональный пользовательский интерфейс и инструмент комплексного тестирования. Сочетание роботизированной автоматизации процессов, искусственного интеллекта и машинного обучения и программирования на естественном языке обеспечивает непревзойденный опыт разработки, одновременно сводя обслуживани...
TestProject
testproject.io
TestProject — это первая в мире 100% бесплатная платформа для автоматизации тестирования веб-сайтов, Android, iOS и API, которой доверяют более 150 000 пользователей сообщества тестировщиков. TestProject помогает тестировщикам и разработчикам обеспечивать качество и скорость, устраняя проблемы с обс...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest — это ведущее облако для цифрового тестирования, которое помогает разработчикам и тестировщикам быстрее выпускать код. Имея более 10 000 корпоративных клиентов и более 2 000 000 пользователей в 130 странах, разработчики и тестировщики полагаются на LambdaTest, чтобы ускорить процесс обесп...
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...
UserZoom
userzoom.com
UserZoom (теперь часть UserTesting) позволяет командам разработчиков, исследований, продуктов и маркетинга создавать цифровой опыт, который требуется их клиентам. Если вам нужно предоставить информацию для быстрых итераций дизайна или демократизировать UX-исследования в глобальных группах, продукты ...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA — это платформа автоматизации тестирования без кода, основанная на искусственном интеллекте. Опционально он включает в себя услугу автоматизации тестирования, позволяющую полностью исключить создание и обслуживание тестов из вашей команды — менее чем за четверть стоимости найма инженер...
Loadster
loadster.app
Loadster — это облачное гибридное решение для нагрузочного тестирования высокопроизводительных веб-сайтов и приложений. Нагрузочное тестирование ваших сайтов, чтобы найти узкие места, повысить стабильность и оптимизировать взаимодействие с пользователем.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, инженерам, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально проверенных ...
Userlytics
userlytics.com
Userlytics — это полнофункциональная современная платформа для исследования пользовательского опыта с глобальной группой участников, насчитывающей почти 2 миллиона участников. С 2009 года Userlytics помогает предприятиям и агентствам улучшить качество обслуживания пользователей и клиентов своих веб-...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — это инструмент автоматизации тестирования на основе искусственного интеллекта, который предлагает подход с минимальным использованием кода, позволяющий создавать тесты на простом английском языке. Эта платформа автоматизации тестирования описывается как стабильная и надежная и, как утвер...
Waldo
waldo.com
Waldo ускоряет процесс разработки инновационных продуктов для разработчиков мобильных устройств. Мобильные приложения повсюду страдают от ошибок в функциях и сбоев приложений, которые ухудшают качество обслуживания пользователей. Запатентованная технология Waldo позволяет командам инженеров выявлять...
CodiumAI
codium.ai
Codium — это инструмент, который помогает разработчикам быстрее писать тесты. Он использует искусственный интеллект для анализа исходного кода и создания содержательных тестов, которые могут выявить ошибки перед развертыванием. Он может предлагать тесты по мере ввода и имеет расширение для загрузки...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf создает автоматизированные комплексные тесты для 80% ваших пользовательских потоков всего за 4 месяца, поддерживает их 24 часа в сутки и обеспечивает неограниченное количество параллельных тестовых запусков в нашей инфраструктуре. Мы упоминали, что гарантируем отсутствие хлопьев? Мы тоже это...
Witbe
witbe.net
Будучи ведущей инновацией в отрасли качества взаимодействия (QoE), Witbe предлагает отмеченный наградами подход к мониторингу QoE, предоставляемого пользователям любых интерактивных услуг (телефония, видео, Интернет), на любом устройстве (ПК, смартфон, STB) и через любую сеть (фиксированную, мобильн...
Reflect
reflect.run
Reflect обеспечивает самый быстрый рабочий процесс для создания автоматизированных комплексных тестов для вашего веб-приложения. Чтобы создать тест в Reflect, мы запускаем инструментированный сеанс браузера в нашем облаке и демонстрируем его вам в нашем веб-приложении. Такой подход позволяет нам пол...
JunoOne
juno.one
Работайте с juno.one! Повысьте эффективность работы, как никогда раньше. juno.one — это первоклассное ADLM-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, компаний по доставке программного обеспечения и интеграторов программного обеспечения по всему миру. В течение 30-дневно...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это платформа для тестирования связи, которую компании используют для сбора, тестирования, разработки и анализа сообщений электронной почты и SMS. Убедитесь, что каждое сообщение, отправляемое вашей компанией, выглядит, воспринимается и работает именно так, как вы планировали. Быстро соз...
Keysight
keysight.com
Keysight дает новаторам возможность исследовать, проектировать и воплощать в жизнь технологии, меняющие мир. Являясь ведущим глобальным партнером в области инноваций, компания Keysight, ориентированная на программное обеспечение, служит инженерам в сфере проектирования и разработки, позволяя им сове...
Userback
userback.io
Представляем Userback, ведущую платформу для исследования пользователей для небольших команд, стремящихся понять пользователей и создавать более качественные продукты. С помощью Userback вы можете собирать визуальную обратную связь, обогащенную метаданными, и получать глубокое понимание настроений и...
Meticulous
meticulous.ai
Дотошный ИИ создает и поддерживает набор комплексных тестов на основе записанных пользовательских сеансов. Meticulous постоянно добавляет новые тесты по мере появления новых функций или крайних случаев и удаляет старые тесты по мере их устаревания, гарантируя, что ваш набор тестов всегда будет актуа...