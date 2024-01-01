Альтернативы - Audiohook

SoundPiece

soundpiece.co

Создавайте красивую музыку с помощью ИИ. Просто укажите желаемое настроение, стиль и продолжительность и создайте новую песню за считанные секунды. Вы также можете редактировать песни или создавать столько вариаций, сколько захотите. Ищете ли вы оркестровую, электронную музыку или даже простой бит —...