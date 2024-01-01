Attestiv

Attestiv

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Веб-сайт: attestiv.com

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Attestiv — это инструмент для обнаружения контента с использованием искусственного интеллекта и анализа цифровых медиа, предназначенный для защиты цифровых активов и выявления поддельных или манипулируемых медиафайлов, таких как фотографии, видео и документы. Инструмент использует запатентованную технологию искусственного интеллекта для аутентификации загруженных медиафайлов, гарантируя безопасность общей информации. В режиме реального времени с помощью мобильных устройств, API или веб-портала Attestiv фотографии, видео и документы снимаются и проверяются без изменений. Основная функциональность Attestiv заключается в его способности защищать предприятия и организации от потенциального вреда из-за неправильного использования измененных или сфабрикованных цифровых носителей. Платформа предназначена для удовлетворения потребностей различных секторов, включая страхование, финансовые услуги, новости и средства массовой информации и другие. Attestiv нашел свое применение в сфере личной собственности и коммерческих котировок, претензий, продлений, проверок, а также для предотвращения мошенничества и убытков, возникающих из-за манипулирования средствами массовой информации. Более того, платформа усиливает целостность новостей и медиа-контента за счет аутентификации и отслеживания. Кроме того, его технология проверяет критически важные данные для таких отраслей, как Интернет вещей, недвижимость, судоходство, автомобилестроение и строительство. По сути, Attestiv — это решение на основе искусственного интеллекта, призванное способствовать цифровой правдивости, тем самым минимизируя риски и защищая репутацию пользователей и организаций.

Веб-сайт: attestiv.com

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