Atlas

Atlas

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Веб-сайт: atlas.kitchen

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Знакомьтесь, Атлас. Восхитительная и простая ресторанная технология. Самый простой способ открыть, управлять и развивать любой ресторан онлайн и офлайн. Atlas помогает ресторанам управлять интернет-витринами, POS-терминалами, сторонней логистикой, синхронизироваться с продовольственными платформами, подключаться к другим инструментам, использовать искусственный интеллект и многое другое.

Веб-сайт: atlas.kitchen

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