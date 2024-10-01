Альтернативы - Aspire
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Wave
waveapps.com
Wave — компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение для малого бизнеса. Штаб-квартира Wave находится в районе Лесливилл в Торонто, Канада. Первым продуктом компании было бесплатное программное обеспечение для онлайн-бухгалтерского учета, предназначенное для предприятий с чи...
Xero
xero.com
Xero — новозеландская государственная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть о...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Zoho Invoice
zoho.com
Программное обеспечение для онлайн-выставления счетов для малого бизнеса. Zoho Invoice — это программное обеспечение для онлайн-выставления счетов, которое помогает вам создавать профессиональные счета, автоматически отправлять напоминания об оплате и быстрее получать оплату онлайн.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...
Mercury
mercury.com
Mercury делает ставку* на стартапы. Начните с основ банковского дела, таких как бесплатные текущие и сберегательные счета, застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), а затем масштабируйтесь с помощью кредитных карт, венчурных долгов, счетов управления казначейством и т. ...
Bookipi
bookipi.com
Bookipi — популярный генератор счетов и бизнес-инструмент для фрилансеров и малого бизнеса. Создавайте и отправляйте счета своим клиентам через Интернет и мобильное приложение, где бы вы ни находились.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — это централизованная платформа управления потоками клиентов, которая позволяет независимым компаниям обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и работать с уверенностью. Основные функции: - Счета - Предложения - Онлайн-платежи - Планирование - Контактная форма и управление...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — это ведущее решение для управления поездками и расходами, которое помогло предприятиям оптимизировать корпоративные поездки, автоматизировать отчетность о расходах и получить полный контроль над расходами. В первую очередь мы создали программное обеспечение для сокращения перерасход...
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader избавляет от ежедневных хлопот по ведению бизнеса. Наше программное обеспечение для управления работами позволяет продавать, выставлять счета и организовывать работу в одном месте. Централизуя всю эту информацию, вы предотвращаете распространение хаоса информации по разным почтовым ящикам...
Deskera
deskera.com
Deskera — это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее масштабироваться с использованием меньшего количества инструментов. От магазинов повседневного спроса до производственных предприятий сотни тысяч малых и средних предприятий...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это больше, чем просто программное обеспечение для клиентского портала. Это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства предприятий малого и среднего бизнеса. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероят...
Qonto
qonto.com
Благодаря инновационному продукту, оперативному обслуживанию клиентов 7/7 и четким ценам компания Qonto стала европейским лидером в своей категории. Начните работу с мощного бизнес-счета для всех ваших повседневных банковских потребностей. - Местные номера IBAN (🇫🇷 французский IBAN / 🇩🇪 немецкий...
Bill.com
bill.com
Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами ...
Ramp
ramp.com
Ramp — идеальная платформа для современных финансовых команд. От корпоративных карт и программного обеспечения для управления расходами до оплаты счетов и управления поставщиками, Ramp — это комплексное решение, предназначенное для автоматизации финансовых операций и построения более здорового бизне...
Moneybird
moneybird.com
Бухгалтерский учет может быть интересным! Более 200 000 предпринимателей используют наше программное обеспечение для управления своими финансами.
Finom
finom.co
Finom предоставляет полностью онлайн-бизнес-аккаунт, революционизирующий и оптимизирующий финансовые операции. Он объединяет глобальные платежные инструменты, интеллектуальное выставление счетов, автоматизированный бухгалтерский учет и функции управления расходами команды. Планы подписки Finom предн...
Pleo
pleo.io
Встречайте Pleo, ведущее в Европе решение для управления расходами, которое упрощает расходы для всех сотрудников компании. Дайте своим сотрудникам смарт-карту компании, чтобы они могли покупать все необходимое и забыть о потере чеков. Получите видимость расходов в режиме реального времени, почувств...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счет...
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сего...
Invoice Simple
invoicesimple.com
Invoice Simple экономит время малого бизнеса, позволяя им выставлять счета на ходу и вести свой бизнес со своего телефона. Invoice Simple — ведущее приложение для выставления счетов, которое по-прежнему быстро растет. За прошедшие годы мы оказали поддержку сотням тысяч довольных клиентов, используя...
Navan
navan.com
Navan — это универсальное решение, которое упрощает путешествие, позволяя вам сосредоточиться на том, чтобы быть там, а не добраться туда. Попрощайтесь с часами разговоров по телефону, пытаясь изменить рейс или копите стопки квитанций для ручного ввода расходов. От советников и финансовых команд до ...
Paymo
paymoapp.com
Paymo — это программное обеспечение для управления работой для небольших команд до 20 человек. Он идеально подходит для цифровых, креативных и маркетинговых агентств, консалтинговых компаний, фирм по разработке программного обеспечения и инжиниринга, а также архитектурных фирм. Оно позволяет вам упр...