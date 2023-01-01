Альтернативы - ASO index
Data.ai
data.ai
data.ai, ранее App Annie, предоставляет простую в использовании платформу и инструменты для анализа данных приложений. Управляйте каждым этапом вашего бизнеса приложений более эффективно вместе с нами.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak способствует росту популярности самых популярных в мире приложений и игр, предоставляя полезную информацию в простом интерфейсе. → Попробуйте нас бесплатно!
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ Инструмент №1 для управления обзорами приложений и ASO. Анализируйте отзывы, управляйте рейтингами и отвечайте на отзывы, увеличивайте количество органических загрузок в App Store, Google Play, Amazon.
Sensor Tower
sensortower.com
Данные, которые способствуют развитию приложений Sensor Tower предоставляет вам данные и аналитическую информацию необходимо освоить экосистему мобильных приложений.
App Radar
appradar.com
App Radar фокусируется на органическом и платном привлечении пользователей приложений и позволяет сочетать инструменты самообслуживания с управляемыми услугами для маркетинга в магазине приложений. Чтобы вы могли расти быстрее, самостоятельно или при поддержке наших экспертов. Международная команда ...
Adjust
adjust.com
Мобильные измерения стали проще: Adjust объединяет всю вашу маркетинговую деятельность в одну мощную платформу, предоставляя вам информацию, необходимую для масштабирования вашего бизнеса.
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти данные доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты...
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile — комплексная аналитика мобильных приложений для разработчиков, маркетологов и ASO-специалистов. Для чего нужна платформа? • Проведение маркетинговых исследований рынка мобильных приложений; • Подбор и анализ ключевых слов (60+ стран); • Исследование конкурентов; • Отслеживание позиций при...
Applytics
applytics.ai
Applytics — это комплексный инструмент ASO, призванный помочь разработчикам и маркетологам приложений улучшить видимость и производительность своих приложений в магазинах приложений. Благодаря мощным функциям, таким как исследование и отслеживание ключевых слов, анализ конкурентов и оптимизация спис...
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP, мобильное агентство UA, создало Metrikal для внутреннего использования со своими клиентами. Другие аналитические продукты не собирали необходимые данные для принятия мер. Каждое установленное соединение с данными, каждая отображаемая визуализация данных и каждый KPI, отображаемый на информа...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics — это ASO-сервис, предназначенный для повышения производительности приложений и увеличения их органических загрузок. С помощью инструментов Asolytics владельцы приложений могут повысить видимость приложений и максимизировать доход.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk снабдит вашу команду первоклассными инструментами для оптимизации магазинов приложений, автоматизации ответов на отзывы и инструментами исследования конкурентов в App Store и Google Play.
Upptic
upptic.com
Платформа Upptic Games Growth Platform — это ваш командный центр для маркетинговой аналитики и операций по развитию вашей игры для мобильных устройств, ПК или веб3. Определите свои маркетинговые цели и отслеживайте эффективность по каналам или рекламным сетям, креативным ресурсам, географии, кампани...
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...
Appfigures
appfigures.com
Appfigures предоставляет разработчикам приложений инструменты, необходимые для понимания своего бизнеса, конкуренции и отрасли, а также инструменты, необходимые для продвижения вперед. Но это еще не все — все просто и интуитивно понятно, и вам доступно множество руководств и практических учебных рес...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, она способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает всестороннее понимание динамичной мобильной среды, необходимой для привлечения, удерж...