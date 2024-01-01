ArtsATL

ArtsATL

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Веб-сайт: artsatl.org

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ARTS ATL предлагает всестороннее освещение художественной сцены Атланты, включая музыку, кино и телевидение, книги, театр, танцы и изобразительное искусство, одновременно поддерживая искусство в Атланте посредством независимой журналистики и программ. ArtsATL — это некоммерческая организация, которая обеспечивает всестороннее освещение искусства в метро Атланты и стала важной частью художественного сообщества города.

Веб-сайт: artsatl.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ArtsATL, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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