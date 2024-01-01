ARTnews, основанный в 1902 году, является старейшим и наиболее распространенным художественным журналом в мире, служащим важным источником новостей о мировой арт-сцене. Журнал охватывает широкий спектр тем, от древнего искусства до современных тенденций, а его читательская аудитория охватывает 124 страны, включая коллекционеров, дилеров, историков, художников и музейных работников. Редакционную группу возглавляют Сара Дуглас, главный редактор, и Эрика Любов Некарсулмер, издатель. ARTnews известен своими подробными статьями, последними новостями и престижным ежегодным списком 200 лучших коллекционеров.

Веб-сайт: artnews.com

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