Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Полная платформа нагрузочного тестирования. Artillery — это платформа нагрузочного тестирования с открытым исходным кодом. Он содержит все необходимое для быстрого перехода от нулевого к нагрузочному тестированию промышленного уровня.

Веб-сайт: artillery.io

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