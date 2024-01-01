Artillery

Artillery

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Веб-сайт: artillery.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Полная платформа нагрузочного тестирования. Artillery — это платформа нагрузочного тестирования с открытым исходным кодом. Он содержит все необходимое для быстрого перехода от нулевого к нагрузочному тестированию промышленного уровня.

Веб-сайт: artillery.io

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