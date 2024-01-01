«Артфорум», основанный в 1962 году, является плодотворным изданием в мире современного искусства, признанным за свою влиятельную роль в формировании художественной критики и дискурса. Основанный Джоном П. Ирвином-младшим, Artforum в 1967 году быстро переехал из Калифорнии в Нью-Йорк, где остается краеугольным камнем арт-сообщества. Журнал известен своими строгими критическими эссе и сыграл решающую роль в освещении художников, определяющих различные эпохи искусства. В нынешнюю редакционную команду входят издатель Даниэль МакКоннелл и помощник издателя Кейт Коза, а Тина Риверс Райан недавно вступила в должность главного редактора в марте 2024 года. Artforum поддерживает значительное присутствие в цифровом формате, с миллионами просмотров страниц в год и большим количеством подписчиков. платформы социальных сетей.

Веб-сайт: artforum.com

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