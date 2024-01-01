Альтернативы - Artflow

Ready Player Me

readyplayer.me

Ready Player Me — это кросс-игровая платформа аватаров для метавселенной. Он позволяет вам создать 3D-аватар с селфи и использовать его в более чем 600 совместимых приложениях и играх. Вы можете исследовать виртуальные миры в VRChat, присоединяться к встречам в MeetinVR или вести трансляцию своим по...