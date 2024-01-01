ArtBot

ArtBot

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: tinybots.net

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ArtBot — это веб-инструмент, который позволяет пользователям создавать изображения и фотографии, созданные искусственным интеллектом, с помощью Stable Diffusion. Инструмент использует распределенный вычислительный кластер, известный как AI Horde, для обработки творений. С помощью ArtBot пользователи могут создавать изображения без необходимости входа в систему или каких-либо связанных с этим затрат, поскольку его использование бесплатно. Перемещаясь по различным предоставленным опциям, пользователи могут контролировать процесс создания изображений. Они могут определять подсказки, выбирать модели изображений и устанавливать ориентацию и размер изображения. Кроме того, пользователи могут определять количество шагов и уровень руководства алгоритма ИИ. Также можно указать дополнительные входные данные, такие как начальное значение и пропуск CLIP. ArtBot предлагает параметры постобработки для улучшения сгенерированных изображений. Пользователи могут использовать GFPGAN и CodeFormers для улучшения черт лица, удаления фона изображения или применения методов масштабирования с помощью RealESRGAN_x4plus и RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp. Веб-приложение, тщательно и увлеченно разработанное @davely, легко доступно и удобно для пользователя. Пользователи могут найти дополнительную информацию об ArtBot, а также часто задаваемые вопросы и журнал изменений на соответствующих страницах сайта. Кроме того, репозиторий проекта на GitHub предоставляет дополнительную информацию и ресурсы. В целом, ArtBot предоставляет удобную платформу для тех, кто заинтересован в создании изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, с использованием Stable Diffusion, предлагая различные варианты настройки и используя возможности распределенных вычислений через AI Horde.

Веб-сайт: tinybots.net

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