Планы взаимодействия с клиентами, которые прикрепляются к предложениям и билетам внутри HubSpot. Вы ждете, пока ваши клиенты завершат регистрацию? Хватит ждать. Arrows — это инструмент для команд адаптации, продаж и успеха, позволяющий быстрее закрывать доходы и создавать довольных клиентов. Сократите время окупаемости, увеличьте внедрение и откройте для себя возможности роста. Клиенты всегда знают, что будет дальше на их пути от регистрации к успеху, а ваши команды будут сосредоточены на своей самой ценной работе благодаря автоматизации рабочих процессов, напоминаниям по электронной почте и подробным отчетам.

Веб-сайт: arrows.to

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Arrows, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.