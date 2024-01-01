ARN News Centre

Центр новостей ARN выпускает высококачественные репортажи и сводки новостей, которые транслируются каждый час на радиостанциях ARN. Заголовки последних и последних новостей для Дубая, ОАЭ и за их пределами от ARN. Их сила заключается в мультикультурной новостной команде высококвалифицированных журналистов, которые в некоторой степени отражают более широкое сообщество в ОАЭ.

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