ArchitectGPT

ArchitectGPT

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Веб-сайт: architectgpt.io

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ArchitectGPT — это инструмент проектирования на базе искусственного интеллекта, который создает потрясающие визуальные проекты домов и объектов недвижимости на основе загруженных фотографий. Инструмент предлагает на выбор более 10–65 тем дизайна, включая «Модерн», «Ар-деко», «Рустик» и другие, отвечающие потребностям архитекторов, специалистов по недвижимости и дизайнеров интерьеров. Интерфейс разработан интуитивно понятным и простым в использовании, что позволяет настраивать конкретную комнату, например, от гостиной до кухни или от спальни до домашнего кинотеатра, среди прочего, с помощью простой функции перетаскивания. Пользователи могут получить доступ к лицензии на коммерческое использование для использования созданных изображений в маркетинговых или любых других целях. Более того, инструмент предоставляет настраиваемые темы, отвечающие конкретным потребностям клиентов. ArchitectGPT также имеет удобную для мобильных устройств платформу, которая позволяет пользователям делать фотографии на ходу и загружать их для мгновенного вдохновения для дизайна. ArchitectGPT предлагает красивый дизайн экстерьера и интерьера дома, вдохновляя пользователей своей технологией искусственного интеллекта, которая генерирует широкий спектр тем для создания потрясающих визуальных эффектов, превращающих дома в произведения искусства. Пользователи могут выбирать темы и стили дизайна и экспериментировать с различными макетами, обеспечивая уникальный результат. Инструмент доступен бесплатно, и пользователи могут опробовать его перед подпиской на сервис. В целом, ArchitectGPT предоставляет простой и эффективный способ создания красивых визуальных эффектов домашнего дизайна, экономя время и усилия, создавая при этом привлекательный дизайн всего за несколько кликов.

Веб-сайт: architectgpt.io

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