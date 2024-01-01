Альтернативы - ArborXR
Contentful
contentful.com
Запускайте быстрее с современной контент-платформой. Это самый простой и быстрый способ управления контентом: интегрируйте свои инструменты. Публикуйте по каналам. Разблокируйте свою команду с помощью нашей ведущей в отрасли платформы приложений.
Contentstack
contentstack.com
Цифровой опыт, который вам нужен повсюду Перенесите свой бизнес в большее количество мест с помощью единственного полностью автоматизированного Composable DXP на базе безголовой CMS №1.
ManageXR
managexr.com
ManageXR — это корпоративная платформа управления устройствами, разработанная для устройств VR и AR. Поскольку все больше предприятий используют XR для обучения сотрудников, врачи используют XR для лечения пациентов, а школы используют XR для обучения студентов, организации сталкиваются со значитель...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
Slip.Stream
slip.stream
Крупнейшая бесплатная музыкальная библиотека, содержащая 70 000 песен и 65 000 звуковых эффектов, подобранных по настроению, жанру, исполнителю, типу контента и инструментам искусственного интеллекта, которые помогут вам быстро найти идеальные треки для вашего контента.
Viar360
viar360.com
Viar360 — это наиболее интуитивно понятная платформа для создания и публикации, которая сокращает время, усилия и знания, необходимые для создания увлекательного обучения и обучения с использованием 360° видео и фотографий. Viar360 позволяет создавать захватывающие сценарии обучения, которые ваши уч...
EZ360 Cloud
ez-360.com
С EZ360 Cloud вы можете распространять 360-градусный видеоконтент на устройства виртуальной реальности через облако. Загружайте свои видео и управляйте ими в онлайн-системе управления контентом (CMS). Легко передавайте видео на устройства VR. Гарнитуры VR автоматически загружают новые видео при запу...
Headjack
headjack.io
Headjack — это платформа для создания приложений и управления контентом для производителей панорамного видео. Вдохновленный Wordpress, Headjack позволяет нетехническим пользователям легко создавать и управлять автономными VR-приложениями, которые работают на всех доступных в настоящее время VR-гарни...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.