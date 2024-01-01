Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Автоматизируйте данные о сотрудниках отовсюду и куда угодно. Aragorn позволяет вашим отделам управления персоналом и ИТ-отделам оптимизировать интеграцию данных о сотрудниках из любой точки источника с любым поставщиком или системой приложений — через API, EDI, Webhook или файловые каналы.

Веб-сайт: aragorn.ai

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