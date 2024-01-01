Альтернативы - Apviz
Spectrum
spectrum.com
Charter Communications, Inc. — американская телекоммуникационная и медиа-компания, предоставляющая услуги под торговой маркой Charter Spectrum.
Dopple.ai
dopple.ai
Испытайте новый способ общения с тысячами персонажей, компаньонов и наставников, основанный на искусственном интеллекте.
Sketchfab
sketchfab.com
Имея сообщество, насчитывающее более миллиона авторов, мы являемся крупнейшей в мире платформой для публикации, обмена и открытия 3D-контента в Интернете, на мобильных устройствах, в AR и VR.
Coohom
coohom.com
Программное обеспечение для 3D-рендеринга и визуализации продуктов с мощными функциями AR и VR, предназначенное для дизайна интерьера, домашнего декора, кухни и ванной, гостиничного бизнеса, освещения, благоустройства дома, реконструкции и строительства! Превратите розничную торговлю, производство и...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
ShapeDiver
shapediver.com
Превратите файлы Grasshopper в онлайн-приложения. Безопасно делитесь своими инструментами проектирования с другими, не раскрывая исходный код. Легко встраивайте их на любой веб-сайт через iframe или интегрируйте с вашей любимой платформой электронной коммерции или ERP-системой с помощью различных A...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
VNTANA
vntana.com
VNTANA — это SaaS-платформа, которая обеспечивает быстрое и масштабируемое производство и распространение 3D-активов. 3D обеспечивает высокую рентабельность инвестиций в продажи B2B и B2C (увеличение конверсии в 2 раза и снижение прибыли на 40%), но внедрение 3D потребовало от 3D-художника большого ...
Cylindo
cylindo.com
Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные р...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip расширит возможности творческих способностей ваших клиентов, повысит их вовлеченность и увеличит конверсию с помощью выдающихся возможностей настройки продуктов. Визуальный настройщик продуктов со всеми индивидуальными опциями и вариантами продуктов. Настройщик продуктов Kickflip позволяет ...
Zakeke
zakeke.com
Самая гибкая и полная платформа Visual Commerce. Превратите свой магазин в уникальное место для обслуживания клиентов с помощью настройки 2D, 3D, AR и виртуальной примерки в реальном времени.
Emersya
emersya.com
Интерактивное 3D от Emersya — это универсальная среда, которая позволяет клиентам: - Исследовать продукты внутри и снаружи, со всех сторон и в мельчайших деталях. - Просматривать интерактивные изображения продуктов высочайшего качества. - Узнавать историю продукта посредством расширенного контента. ...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — это универсальный магазин для визуализации продуктов и рассказывания историй с помощью 3D и дополненной реальности. Мы помогаем брендам увеличивать продажи, узнаваемость и вовлеченность с помощью нашей платформы Studio. С помощью Studio вы можете создавать, управлять и развертывать 3D и AR-в...
Brikl
brikl.com
Brikl — ведущая во всем мире технология MicroStore и групповых магазинов. Откройте магазин за 15 минут и потратьте сэкономленное время на развитие своего бизнеса. Инструменты украшения и 3D-визуализации Brikl упрощают сложность, позволяя дизайнерам заменять плоские изображения и вручную редактироват...
Expivi
expivi.com
Создайте WOW-фактор, чтобы увеличить свои продажи с помощью 3D-визуализации и персонализации ваших продуктов в собственном браузере, как на настольном компьютере, так и на мобильном устройстве. Возможность вращать продукт и увеличивать его, чтобы «почувствовать» текстуру, детали и качество, значител...