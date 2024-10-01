Альтернативы - Apptio
Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Jira
atlassian.com
JIRA — это трекер для команд, планирующих и создающих отличные продукты. Тысячи команд выбирают JIRA, чтобы фиксировать и систематизировать проблемы, распределять работу и следить за командной деятельностью. На рабочем месте или в пути благодаря новому мобильному интерфейсу JIRA поможет вашей команд...
Asana
asana.com
Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Airtable
airtable.com
Airtable — это облачный сервис для совместной работы со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее основали в 2012 году Хоуи Лю, Эндрю Офстад и Эммет Николас. Airtable — это гибрид электронной таблицы и базы данных, обладающий функциями базы данных, но примененный к электронной таблице. Поля в таблице Airt...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — это облачное программное обеспечение для управления проектами, имеющее более 200 000 клиентов по всему миру. Это помогает вам планировать свои проекты и выполнять их с совершенством. С помощью Projects вы можете легко назначать задачи, эффективно общаться как со своей командой, так и...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — это современная платформа управления работой, которая объединяет людей, процессы и технологии, чтобы дать каждому возможность внести значимые изменения. Организации любого размера используют Smartsheet для управления проектами, автоматизации процессов и обеспечения прозрачности программ...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб...
Backlog
backlog.com
Backlog — это универсальный онлайн-инструмент для управления проектами, отслеживания задач, контроля версий и отслеживания ошибок. Объединив управление проектами и кодом, команды могут планировать работу, отслеживать прогресс и выпускать код на одной платформе. Команды используют Backlog, чтобы повы...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...
OpenProject
openproject.org
OpenProject — ведущее бесплатное программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом. Будучи веб-решением, оно предоставляет всем членам команды доступ ко всей информации, связанной с проектом, из любого места и в любое время. OpenProject поддерживает ваши проекты на протяжени...
Podio
podio.com
Podio — это гибкая настраиваемая база данных для совместной работы, которая позволяет ускорить и упростить вашу работу. Комплексное решение для повышения производительности, оцифровки важнейших процессов, оптимизации сбора данных и автоматизации документооборота в одном безопасном инструменте. Podio...
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы р...
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
Taiga
taiga.io
Taiga — это простой, интуитивно понятный, но мощный инструмент управления проектами для многофункциональных гибких команд. - Доступно в Scrum и Kanban. - Backlog позволяет легко планировать спринт на основе оценок конкретных ролей. - Лучшая в своем классе доска задач спринта. - Возможность перехода ...
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront — лидер в области совместного управления работой. Workfront соединяет стратегию с доставкой, интегрируя людей и данные по всему предприятию, а также управляет работой от начала до конца, помогая командам достигать измеримых результатов. На каждом этапе планирования и выполнения работ...
Float
float.com
Float — это программное обеспечение для управления ресурсами, которое обеспечивает синхронизацию команд численностью от 5 до 500 человек. Быстро планируйте задачи, просматривая доступность в режиме реального времени, включая выходные и праздничные дни. Мгновенно оценивайте возможности и использовани...
TeamGantt
teamgantt.com
Программное обеспечение для управления проектами, которое не тратит ваше время зря. Никаких запутанных систем для изучения. Просто перетащите управление проектами — так оно и должно быть. Легко поддерживайте прибыльность и своевременность своих проектов с помощью этих функций: диаграммы Ганта, кален...
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader избавляет от ежедневных хлопот по ведению бизнеса. Наше программное обеспечение для управления работами позволяет продавать, выставлять счета и организовывать работу в одном месте. Централизуя всю эту информацию, вы предотвращаете распространение хаоса информации по разным почтовым ящикам...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — это веб-инструмент для управления задачами и проектами, который идеально подходит для гибкого управления проектами. Красиво оформленный интерфейс, интуитивно понятная функциональность и полная интеграция с другими инструментами делают его логичным выбором для проектных групп. MeisterTa...
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...