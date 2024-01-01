Альтернативы - Apptimized

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...

Progress

Progress

progress.com

Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизн...

PubNub

PubNub

pubnub.com

Используйте возможности размещенных API-интерфейсов реального времени для создания привлекательного удаленного взаимодействия с помощью чата в приложении, push-уведомлений, отслеживания местоположения и многого другого.

Ably

Ably

ably.com

Платформа для синхронизации цифрового опыта в реальном времени. Гарантированная доставка в большом масштабе.

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