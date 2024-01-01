Альтернативы - Apptimized
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизн...
PubNub
pubnub.com
Используйте возможности размещенных API-интерфейсов реального времени для создания привлекательного удаленного взаимодействия с помощью чата в приложении, push-уведомлений, отслеживания местоположения и многого другого.
Ably
ably.com
Платформа для синхронизации цифрового опыта в реальном времени. Гарантированная доставка в большом масштабе.