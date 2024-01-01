Applitools — это платформа автоматизации тестирования, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь командам создавать безупречные цифровые решения без хлопот, связанных с традиционными методами тестирования. С помощью Applitools Eyes и нашего облака для тестирования нового поколения Ultrafast Grid разработчики и инженеры по контролю качества могут запускать тесты для быстрой проверки функциональности внешнего интерфейса, доступности и визуальной корректности с беспрецедентной скоростью и точностью. Наша технология Visual AI меняет подход организаций к качеству, обеспечивая внешний вид и работу веб- и мобильных приложений точно так, как задумано, на любом устройстве, в браузере, ОС или собственном приложении. Applitools быстр, легко интегрируется с любой средой DevOps, прост в использовании любым членом команды и масштабируем для организаций любого размера, желающих повышать скорость и качество с каждым выпуском — результат, необходимый для конкуренции в современной сложной бизнес-среде.

Веб-сайт: applitools.com

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