Альтернативы - Appflow.ai
Pabbly
pabbly.com
Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.
Zoho Billing
zoho.com
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...
Chargebee
chargebee.com
Chargebee — это ведущее программное обеспечение для выставления счетов по подписке, обеспечивающее сквозное регулярное выставление счетов, управление подписками и автоматическое выставление счетов для более чем 2000 SaaS-компаний.
Adapty
adapty.io
Универсальный сервис для подписок в приложении. Разрабатывайте, оптимизируйте и развивайте приложения с помощью iOS, Android, React Native, Flutter, Unity и веб-поддержки.
ChartMogul
chartmogul.com
Первая в мире платформа данных по подписке. Платформа данных о подписках ChartMogul упрощает консолидацию и очистку ваших платежных данных, а затем анализирует их на профессиональном уровне с помощью ведущей в отрасли аналитики подписок.
Recurly
recurly.com
Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.
RevenueCat
revenuecat.com
Подписки в приложении стали проще. RevenueCat упрощает внедрение и управление подписками в приложениях, анализирует данные клиентов и увеличивает регулярный доход на iOS, Android и в Интернете.
EQUP
equp.com
Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.
Qonversion
qonversion.io
Платформа данных по подписке для компаний, ориентированных на мобильные устройства. Кросс-платформенная инфраструктура подписки, A/B-тестирование, аналитика доходов, автоматизация взаимодействия и интеграция — все в одном месте для более быстрого развития вашего приложения.
Baremetrics
baremetrics.com
Baremetrics — это аналитика и аналитика по подписке: один щелчок — и вы получаете сотни ценных показателей и бизнес-аналитики!
Smartrr
smartrr.com
Smartrr создает премиальную подписку для брендов DTC с помощью решения для членства с полным спектром услуг, которое максимизирует пожизненную ценность ваших подписчиков.
Apphud
apphud.com
Инфраструктура подписок внутри приложения, на которую можно положиться. Apphud предлагает более разумный способ создания и развития мобильных приложений с помощью подписок внутри приложений. Упрощая разработку, предоставляя данные и инструменты в реальном времени для увеличения доходов.
Zoura
zuora.com
Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.
Subscript
subscript.com
Пришло время попрощаться со старым программным обеспечением для выставления счетов и аналитики! Meet Subscript: современный и гибкий способ для SaaS-компаний B2B автоматизировать выставление счетов, признание доходов и аналитику. Финансовые руководители любят Subscript, потому что он экономит их ком...
TrueRev
truerev.com
TrueRev — это полностью адаптивная платформа для выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. TrueRev, созданный в сотрудничестве с ведущими мировыми SaaS-компаниями и финансовыми лидерами, помогает предприятиям управлять, отслеживать и максимизировать доходы от подписки. Tr...
Ordergroove
ordergroove.com
Платформа подписки Ordergroove помогает инновационным брендам и ритейлерам строить постоянные и высокодоходные отношения со своими клиентами, превращая разовые покупки в повторяющиеся транзакции. Быстрорастущие бренды, такие как Dollar Shave Club, The Honest Company и OLLY, полагаются на гибкую плат...
Maxio
maxio.com
В Maxio мы помогаем B2B SaaS-компаниям выйти на следующий этап роста. Наша платформа финансовых операций предназначена для решения уникальных финансовых задач B2B SaaS, включая выставление счетов, управление подписками, признание доходов и расходов, а также показатели и аналитику SaaS. Мы считаем, ч...
Cleeng
cleeng.com
Создайте за считанные минуты свою платформу видеокоммерции D2C и удерживайте своих подписчиков на долгие годы. Простое и мощное управление путешествием ваших подписчиков, кросс-устройствами, эффективный инструмент для удержания ваших подписчиков.
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...
Conjura
conjura.com
Conjura расширяет возможности принятия решений на основе данных с помощью интуитивно понятных информационных панелей и практических идей для предприятий электронной коммерции.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
Ускорьте рост доходов с помощью программного обеспечения для управления подписками. Ускорение агрессивного роста компаний при одновременном повышении скорости активации, конверсии, удержания и расширения учетной записи за счет большего взаимодействия с клиентами.
Vindicia
vindicia.com
Vindicia, компания Amdocs, является мировым лидером в области управления подписками и регулярного дохода.