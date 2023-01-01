AppEQ — это платформа Customer 360, позволяющая командам, ориентированным на учетные записи, в отделах продаж, успеха и поддержки в компаниях B2B SaaS, легко получать информацию об учетных записях в своих существующих приложениях.

Веб-сайт: appeq.ai

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