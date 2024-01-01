Apozy

Apozy

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: apozy.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Apozy в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Наиболее уязвимые компании по всему миру полагаются на Airlock — платформу защиты браузера Apozy — для автоматического отключения опасных веб-сайтов во время щелчка с помощью встроенной изоляции браузера.

Веб-сайт: apozy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Apozy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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