Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Наиболее уязвимые компании по всему миру полагаются на Airlock — платформу защиты браузера Apozy — для автоматического отключения опасных веб-сайтов во время щелчка с помощью встроенной изоляции браузера.

Веб-сайт: apozy.com

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