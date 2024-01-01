Альтернативы - API2Cart

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.

NexHealth

NexHealth

nexhealth.com

НексЗдоровье | Платформа №1 для пациентов. Привлекайте больше пациентов к использованию NexHealth для онлайн-записи, общения, цифровых форм и многого другого.

entri

entri

entri.com

Entri — это API для пользовательских доменов. Мы упрощаем для вашего приложения подключение, защиту, продажу и поддержку пользовательских доменов.

Duffel

Duffel

duffel.com

Мы предлагаем мощный API, который позволяет любому туристическому бизнесу искать, бронировать и продавать авиабилеты из сети ведущих авиакомпаний мира за считанные минуты, а не месяцы.

Merge

Merge

merge.dev

Унифицированный API Merge позволяет разработчикам выполнить интеграцию всего один раз и предоставить своим клиентам доступ к более чем 150 интеграциям HRIS, ATS, бухгалтерского учета, продажи билетов и CRM.

Aurinko.io

Aurinko.io

aurinko.io

Aurinko обеспечивает основные коммуникационные функции и предлагает готовую логику синхронизации CRM, а также готовые к интеграции надстройки Gmail и Outlook, позволяющие бизнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) обеспечивать интеллектуальное управление взаимоотношениями. . *** Логика синхронизации...

Phyllo

Phyllo

getphyllo.com

Phyllo — это шлюз данных для доступа к данным создателей непосредственно с исходных платформ. Phyllo создает базовую инфраструктуру, которая подключается к каждой платформе создателей, поддерживает подачу данных в реальном времени в системы, которые эти платформы используют для управления данными со...

Yapily

Yapily

yapily.com

Подключайтесь к тысячам банков в 19 странах за считанные минуты через открытый банковский API Yapily. Доступ к данным, обработка платежей и многое другое. Что вы построите? Поддержите инновационные продукты с помощью открытого банкинга. Подключитесь к открытой банковской платформе Yapily, чтобы пол...

Railz

Railz

railz.ai

Railz строит крупнейшую сеть финансовых данных для будущего финансов. Мы стремимся наладить связь между перспективными финансовыми учреждениями и компаниями и финансовыми данными их клиентов из малого и среднего бизнеса. Наше решение «Учетные данные как услуга»™ предлагает финансовым учреждениям и ф...

Pyas

Pyas

pyas.io

Pyas — это API-решение для интеграции календаря для стартапов и индивидуальных разработчиков. Создайте функцию интеграции календаря за считанные минуты, а не месяцы. Легко интегрируется с Календарем Google и Microsoft Outlook. Интегрируйте Zoom и Google Meet для видеоконференций, используя единый AP...

Pinwheel

Pinwheel

pinwheelapi.com

Pinwheel работает над созданием более справедливой финансовой системы, открывая доступ API к системам расчета заработной платы. Pinwheel предоставляет платформу, позволяющую потребителям подключать свой счет заработной платы к любому приложению. Создавая каналы, которые соединяют эти системы с банка...

Truv

Truv

truv.com

Самые безопасные и надежные подключения API к счетам заработной платы, которые позволяют проверять доходы и занятость, прямое переключение депозитов и многое другое.

StackOne

StackOne

stackone.com

StackOne меняет способ, которым поставщики SaaS создают невероятные интеграции благодаря своему мощному предложению Unified API. С помощью StackOne компании могут легко подключаться к нескольким инструментам и источникам данных, создавая единое и масштабируемое решение для различных платформ и прило...

Truto

Truto

truto.one

Truto.one позволяет компаниям предлагать своим клиентам интеграцию HRIS, ATS, CRM, службы поддержки, продажи билетов, платежных шлюзов, платформ подписки, бухгалтерского учета, электронной коммерции и электронной почты с помощью унифицированных API.

Cobalt

Cobalt

gocobalt.io

Cobalt — это встроенная платформа интеграции, обеспечивающая удобство подключения приложений SaaS. С помощью Cobalt SaaS-компании могут предлагать своим клиентам интеграцию в естественной и естественной форме. Благодаря быстро растущему каталогу, насчитывающему более 250+ готовых интеграций, Cobalt ...

Unified.to

Unified.to

unified.to

«Один API для интеграции всего» — мы являемся унифицированной платформой разработчиков API для интеграции SaaS. На создание одного запроса на интеграцию клиента у команды разработчиков программного обеспечения могут уйти месяцы. С Unified.to вы можете запустить все интеграции, которые нужны вашим кл...

Codat

Codat

codat.io

Codat помогает банкам строить более глубокие связи с бизнес-клиентами. Мы предлагаем продукты, которые упрощают доступ, синхронизацию и интерпретацию данных из финансового программного обеспечения клиентов для конкретных случаев использования, таких как привлечение поставщиков к программам коммерчес...

Apideck

Apideck

apideck.com

Apideck позволяет разработчикам создавать масштабные интеграции с помощью набора унифицированных API, охватывающих бухгалтерский учет, CRM, HRIS, ATS, хранилище файлов, управление проектами и электронную коммерцию. Экономия времени и затрат на техническое обслуживание, позволяющая инженерам сосредот...

Nylas

Nylas

nylas.com

Сотни тысяч разработчиков по всему миру используют Nylas для увеличения скорости и беспрепятственного создания настраиваемой электронной почты и возможностей планирования с помощью современных API. Nylas — единственная платформа, которая предоставляет разработчикам универсальный доступ к поставщикам...

Alloy Automation

Alloy Automation

runalloy.com

Alloy — это встроенная платформа интеграции, используемая группами разработчиков и разработчиков продуктов для упрощения и ускорения всех аспектов разработки интеграции — от пользовательской настройки до инфраструктуры опроса.

Finch

Finch

tryfinch.com

API №1 для систем трудоустройства. Получите доступ к данным об организации, оплате и льготах из крупнейшей в отрасли сети поставщиков услуг HRIS и расчета заработной платы.

Terra

Terra

tryterra.co

API, который позволяет интегрироваться с носимыми устройствами, такими как Garmin, Fitbit, Apple, Google, Polar, Eight Sleep, Oura и другими, из одного источника.

Hotglue

Hotglue

hotglue.com

Упростите интеграцию SaaS с помощью встроенного iPaaS. Создавайте собственные интеграции с платформами, которые используют ваши клиенты, в 10 раз быстрее.

Integration Labs

Integration Labs

integrationlabs.co

Унифицированный API для финансовых данных бизнеса. Integration Labs упрощает взаимодействие с финансовыми данными ваших бизнес-клиентов. Ведущие компании SaaS, платежных и финансовых услуг используют единый API для беспрепятственного получения и синхронизации данных на платформах бухгалтерского уч...

Kombo

Kombo

kombo.dev

Пришло время перестать гнаться за интеграциями. Обеспечьте интеграцию, которую просят ваши клиенты, в кратчайшие сроки — используйте унифицированный API Kombo, чтобы разблокировать постоянно растущий набор интеграций HR и ATS.

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