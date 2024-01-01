Альтернативы - API2Cart

Phyllo

getphyllo.com

Phyllo — это шлюз данных для доступа к данным создателей непосредственно с исходных платформ. Phyllo создает базовую инфраструктуру, которая подключается к каждой платформе создателей, поддерживает подачу данных в реальном времени в системы, которые эти платформы используют для управления данными со...