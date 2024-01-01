Альтернативы - API2Cart
Tray.io
tray.io
Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.
NexHealth
nexhealth.com
НексЗдоровье | Платформа №1 для пациентов. Привлекайте больше пациентов к использованию NexHealth для онлайн-записи, общения, цифровых форм и многого другого.
entri
entri.com
Entri — это API для пользовательских доменов. Мы упрощаем для вашего приложения подключение, защиту, продажу и поддержку пользовательских доменов.
Duffel
duffel.com
Мы предлагаем мощный API, который позволяет любому туристическому бизнесу искать, бронировать и продавать авиабилеты из сети ведущих авиакомпаний мира за считанные минуты, а не месяцы.
Merge
merge.dev
Унифицированный API Merge позволяет разработчикам выполнить интеграцию всего один раз и предоставить своим клиентам доступ к более чем 150 интеграциям HRIS, ATS, бухгалтерского учета, продажи билетов и CRM.
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko обеспечивает основные коммуникационные функции и предлагает готовую логику синхронизации CRM, а также готовые к интеграции надстройки Gmail и Outlook, позволяющие бизнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) обеспечивать интеллектуальное управление взаимоотношениями. . *** Логика синхронизации...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo — это шлюз данных для доступа к данным создателей непосредственно с исходных платформ. Phyllo создает базовую инфраструктуру, которая подключается к каждой платформе создателей, поддерживает подачу данных в реальном времени в системы, которые эти платформы используют для управления данными со...
Yapily
yapily.com
Подключайтесь к тысячам банков в 19 странах за считанные минуты через открытый банковский API Yapily. Доступ к данным, обработка платежей и многое другое. Что вы построите? Поддержите инновационные продукты с помощью открытого банкинга. Подключитесь к открытой банковской платформе Yapily, чтобы пол...
Railz
railz.ai
Railz строит крупнейшую сеть финансовых данных для будущего финансов. Мы стремимся наладить связь между перспективными финансовыми учреждениями и компаниями и финансовыми данными их клиентов из малого и среднего бизнеса. Наше решение «Учетные данные как услуга»™ предлагает финансовым учреждениям и ф...
Pyas
pyas.io
Pyas — это API-решение для интеграции календаря для стартапов и индивидуальных разработчиков. Создайте функцию интеграции календаря за считанные минуты, а не месяцы. Легко интегрируется с Календарем Google и Microsoft Outlook. Интегрируйте Zoom и Google Meet для видеоконференций, используя единый AP...
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel работает над созданием более справедливой финансовой системы, открывая доступ API к системам расчета заработной платы. Pinwheel предоставляет платформу, позволяющую потребителям подключать свой счет заработной платы к любому приложению. Создавая каналы, которые соединяют эти системы с банка...
Truv
truv.com
Самые безопасные и надежные подключения API к счетам заработной платы, которые позволяют проверять доходы и занятость, прямое переключение депозитов и многое другое.
StackOne
stackone.com
StackOne меняет способ, которым поставщики SaaS создают невероятные интеграции благодаря своему мощному предложению Unified API. С помощью StackOne компании могут легко подключаться к нескольким инструментам и источникам данных, создавая единое и масштабируемое решение для различных платформ и прило...
Truto
truto.one
Truto.one позволяет компаниям предлагать своим клиентам интеграцию HRIS, ATS, CRM, службы поддержки, продажи билетов, платежных шлюзов, платформ подписки, бухгалтерского учета, электронной коммерции и электронной почты с помощью унифицированных API.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt — это встроенная платформа интеграции, обеспечивающая удобство подключения приложений SaaS. С помощью Cobalt SaaS-компании могут предлагать своим клиентам интеграцию в естественной и естественной форме. Благодаря быстро растущему каталогу, насчитывающему более 250+ готовых интеграций, Cobalt ...
Unified.to
unified.to
«Один API для интеграции всего» — мы являемся унифицированной платформой разработчиков API для интеграции SaaS. На создание одного запроса на интеграцию клиента у команды разработчиков программного обеспечения могут уйти месяцы. С Unified.to вы можете запустить все интеграции, которые нужны вашим кл...
Codat
codat.io
Codat помогает банкам строить более глубокие связи с бизнес-клиентами. Мы предлагаем продукты, которые упрощают доступ, синхронизацию и интерпретацию данных из финансового программного обеспечения клиентов для конкретных случаев использования, таких как привлечение поставщиков к программам коммерчес...
Apideck
apideck.com
Apideck позволяет разработчикам создавать масштабные интеграции с помощью набора унифицированных API, охватывающих бухгалтерский учет, CRM, HRIS, ATS, хранилище файлов, управление проектами и электронную коммерцию. Экономия времени и затрат на техническое обслуживание, позволяющая инженерам сосредот...
Nylas
nylas.com
Сотни тысяч разработчиков по всему миру используют Nylas для увеличения скорости и беспрепятственного создания настраиваемой электронной почты и возможностей планирования с помощью современных API. Nylas — единственная платформа, которая предоставляет разработчикам универсальный доступ к поставщикам...
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy — это встроенная платформа интеграции, используемая группами разработчиков и разработчиков продуктов для упрощения и ускорения всех аспектов разработки интеграции — от пользовательской настройки до инфраструктуры опроса.
Finch
tryfinch.com
API №1 для систем трудоустройства. Получите доступ к данным об организации, оплате и льготах из крупнейшей в отрасли сети поставщиков услуг HRIS и расчета заработной платы.
Terra
tryterra.co
API, который позволяет интегрироваться с носимыми устройствами, такими как Garmin, Fitbit, Apple, Google, Polar, Eight Sleep, Oura и другими, из одного источника.
Hotglue
hotglue.com
Упростите интеграцию SaaS с помощью встроенного iPaaS. Создавайте собственные интеграции с платформами, которые используют ваши клиенты, в 10 раз быстрее.
Integration Labs
integrationlabs.co
Унифицированный API для финансовых данных бизнеса. Integration Labs упрощает взаимодействие с финансовыми данными ваших бизнес-клиентов. Ведущие компании SaaS, платежных и финансовых услуг используют единый API для беспрепятственного получения и синхронизации данных на платформах бухгалтерского уч...
Kombo
kombo.dev
Пришло время перестать гнаться за интеграциями. Обеспечьте интеграцию, которую просят ваши клиенты, в кратчайшие сроки — используйте унифицированный API Kombo, чтобы разблокировать постоянно растущий набор интеграций HR и ATS.