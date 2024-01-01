Альтернативы - AODocs
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Ин...
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания...
Zoho WorkDrive
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд, работающих вместе. Измените совместную работу вашей команды: предоставьте им безопасное общее рабочее пространство, чтобы их идеи находились в доме от замысла до реализации. Создавайте, сотрудничайте и обеспечивайте командную работу.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud — это пакет клиент-серверного программного обеспечения для создания и использования файловых хостингов. Nextcloud бесплатен и имеет открытый исходный код, что означает, что любой может установить и использовать его на своих частных серверных устройствах. Приложение Nextcloud функционально...
pCloud
pcloud.com
pCloud — это безопасное облачное хранилище, где вы можете хранить, делиться и работать со всеми своими файлами. Вы можете получить к ним доступ на любом устройстве, где бы вы ни находились! Получите 10 ГБ бесплатно!
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
Koofr
koofr.net
Koofr предлагает безопасное облачное хранилище в ЕС с бесплатным пожизненным пространством для хранения и возможностью подключения нескольких облачных учетных записей (Dropbox, Google Drive, OneDrive) и ваших личных хранилищ. Откройте для себя лучший способ хранения, доступа и обмена фотографиями, в...
Sync
sync.com
Sync — это платформа для хранения файлов и совместной работы с документами, которая помогает командам оставаться в безопасности, защищенности и связи в облаке. С 2011 года Sync.com ставит перед собой задачу предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона к...
Starchive
starchive.io
Управление цифровыми активами, созданное креативщиками и для креативщиков. Храните свои файлы в облаке, используйте метаданные на основе искусственного интеллекта, делитесь большими файлами в мгновение ока.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сего...
odrive
odrive.com
Единый доступ ко всему хранилищу, позволяющий синхронизировать, делиться, создавать резервные копии и шифровать файлы на Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP и т. д.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx — это SaaS-стартап, который предоставляет цифровое хранилище и платформу управления активами для частных лиц, сотрудников, малых и средних предприятий и корпораций. Это услуга «Сделано в Индии», интуитивно понятная, безопасная и обеспечивающая эффективное сотрудничество. С момента своего со...
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облак...
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные...
Datto
datto.com
Компания Datto, входящая в состав Kaseya, ведущий мировой поставщик решений по обеспечению безопасности и облачных программных решений, специально созданных для MSP, считает, что нет предела тому, чего малый и средний бизнес может достичь с помощью правильной технологии. Проверенные решения Datto дл...
CAYA
getcaya.com
Получайте, систематизируйте и редактируйте все документы с помощью CAYA. Более 20 000 клиентов уже используют CAYA в качестве центра обработки документов в облаке и для оцифровки своей ежедневной почты.
DropSend
dropsend.com
Отправляйте большие файлы с помощью DropSend бесплатно. Отправляйте файлы по электронной почте, храните файлы в Интернете, управляйте отправкой и загрузкой и используйте DropSend для своего бизнеса.
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...
Onehub
onehub.com
Onehub — это безопасный сервис хранения и обмена файлами, созданный для предприятий любого размера. Шифрование ваших данных на уровне банка, а также наша детальная структура разрешений на основе ролей означает, что вы можете контролировать, кто имеет доступ к вашему контенту, и с уверенностью делить...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams — это облачное хранилище SaaS для компаний, первое, кто полагается на p2p-инфраструктуру с нулевым разглашением данных вместо традиционных центров обработки данных. В отличие от ведущих поставщиков облачных услуг, он предлагает высочайший уровень конфиденциальности: никто, даже Cubb...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это безопасная мультиоблачная платформа для обеспечения безопасности и управления контентом, которая позволяет организациям лучше защищать и совместно работать над наиболее ценным контентом. Основанная в 2008 году, компания Egnyte демократизировала безопасность облачного контента для более ...
Scan123
scan123.com
Scan123 позволяет вам тратить меньше времени на оформление документов и больше времени на то, что ваш бизнес делает лучше всего. Scan123 — это решение для управления документами, которое поможет вам оцифровать бумажные файлы, защитить документы в облаке, быстро найти то, что вы ищете, и мгновенно по...
Cloudup
cloudup.com
Делитесь потоками чего угодно — видео, фотографий, музыки, ссылок и файлов — мгновенно и легко с помощью Cloudup.
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche — ведущий поставщик SaaS-решений для управления корпоративным контентом (ECM) и автоматизации бизнес-процессов. Благодаря мощным рабочим процессам, электронным формам, управлению документами и аналитике Laserfiche ускоряет ведение бизнеса. Laserfiche стала пионером в области безбумажного ...