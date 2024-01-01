Альтернативы - AODocs

Sync

sync.com

Sync — это платформа для хранения файлов и совместной работы с документами, которая помогает командам оставаться в безопасности, защищенности и связи в облаке. С 2011 года Sync.com ставит перед собой задачу предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона к...