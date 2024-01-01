Альтернативы - AODocs

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Ин...

Box

Box

box.com

Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания...

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Онлайн-управление файлами для команд, работающих вместе. Измените совместную работу вашей команды: предоставьте им безопасное общее рабочее пространство, чтобы их идеи находились в доме от замысла до реализации. Создавайте, сотрудничайте и обеспечивайте командную работу.

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud — это пакет клиент-серверного программного обеспечения для создания и использования файловых хостингов. Nextcloud бесплатен и имеет открытый исходный код, что означает, что любой может установить и использовать его на своих частных серверных устройствах. Приложение Nextcloud функционально...

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud — это безопасное облачное хранилище, где вы можете хранить, делиться и работать со всеми своими файлами. Вы можете получить к ним доступ на любом устройстве, где бы вы ни находились! Получите 10 ГБ бесплатно!

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr предлагает безопасное облачное хранилище в ЕС с бесплатным пожизненным пространством для хранения и возможностью подключения нескольких облачных учетных записей (Dropbox, Google Drive, OneDrive) и ваших личных хранилищ. Откройте для себя лучший способ хранения, доступа и обмена фотографиями, в...

Sync

Sync

sync.com

Sync — это платформа для хранения файлов и совместной работы с документами, которая помогает командам оставаться в безопасности, защищенности и связи в облаке. С 2011 года Sync.com ставит перед собой задачу предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона к...

Starchive

Starchive

starchive.io

Управление цифровыми активами, созданное креативщиками и для креативщиков. Храните свои файлы в облаке, используйте метаданные на основе искусственного интеллекта, делитесь большими файлами в мгновение ока.

Copilot

Copilot

copilot.com

Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сего...

odrive

odrive

odrive.com

Единый доступ ко всему хранилищу, позволяющий синхронизировать, делиться, создавать резервные копии и шифровать файлы на Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP и т. д.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

DigiBoxx — это SaaS-стартап, который предоставляет цифровое хранилище и платформу управления активами для частных лиц, сотрудников, малых и средних предприятий и корпораций. Это услуга «Сделано в Индии», интуитивно понятная, безопасная и обеспечивающая эффективное сотрудничество. С момента своего со...

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облак...

Moxo

Moxo

moxo.com

Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные...

Datto

Datto

datto.com

Компания Datto, входящая в состав Kaseya, ведущий мировой поставщик решений по обеспечению безопасности и облачных программных решений, специально созданных для MSP, считает, что нет предела тому, чего малый и средний бизнес может достичь с помощью правильной технологии. Проверенные решения Datto дл...

CAYA

CAYA

getcaya.com

Получайте, систематизируйте и редактируйте все документы с помощью CAYA. Более 20 000 клиентов уже используют CAYA в качестве центра обработки документов в облаке и для оцифровки своей ежедневной почты.

DropSend

DropSend

dropsend.com

Отправляйте большие файлы с помощью DropSend бесплатно. Отправляйте файлы по электронной почте, храните файлы в Интернете, управляйте отправкой и загрузкой и используйте DropSend для своего бизнеса.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub — это безопасный сервис хранения и обмена файлами, созданный для предприятий любого размера. Шифрование ваших данных на уровне банка, а также наша детальная структура разрешений на основе ролей означает, что вы можете контролировать, кто имеет доступ к вашему контенту, и с уверенностью делить...

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...

Cubbit

Cubbit

cubbit.io

Cubbit for Teams — это облачное хранилище SaaS для компаний, первое, кто полагается на p2p-инфраструктуру с нулевым разглашением данных вместо традиционных центров обработки данных. В отличие от ведущих поставщиков облачных услуг, он предлагает высочайший уровень конфиденциальности: никто, даже Cubb...

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte — это безопасная мультиоблачная платформа для обеспечения безопасности и управления контентом, которая позволяет организациям лучше защищать и совместно работать над наиболее ценным контентом. Основанная в 2008 году, компания Egnyte демократизировала безопасность облачного контента для более ...

Scan123

Scan123

scan123.com

Scan123 позволяет вам тратить меньше времени на оформление документов и больше времени на то, что ваш бизнес делает лучше всего. Scan123 — это решение для управления документами, которое поможет вам оцифровать бумажные файлы, защитить документы в облаке, быстро найти то, что вы ищете, и мгновенно по...

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

Делитесь потоками чего угодно — видео, фотографий, музыки, ссылок и файлов — мгновенно и легко с помощью Cloudup.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche — ведущий поставщик SaaS-решений для управления корпоративным контентом (ECM) и автоматизации бизнес-процессов. Благодаря мощным рабочим процессам, электронным формам, управлению документами и аналитике Laserfiche ускоряет ведение бизнеса. Laserfiche стала пионером в области безбумажного ...

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