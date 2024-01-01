Подкаст, организованный дизайнерами пользовательского интерфейса Джей Джей Ином и Леоном Гао и посвященный темам, включая визуальный дизайн, помимо прочего, был включен в список лучших подкастов Apple в 2015 году. В любом случае. FM — это место, где два крутых человека выражают свою страсть к дизайну. В любом случае. FM — это место, где два старика жалуются на мир. В любом случае. FM — это также место, где пара хороших друзей хочет поделиться своими идеями. больше людей. .

Веб-сайт: anyway.fm

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