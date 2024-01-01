Платформа повышения квалификации сотрудников для быстрорастущих компаний. Платформа повышения квалификации, которая предоставляет командам возможности непрерывного обучения, позволяющие им приобретать нужные навыки в нужное время. Наши программы повышения квалификации адаптированы к бизнес-целям организаций в области продаж, успеха клиентов, общего управления, технологий и продуктовых функций и способствуют развитию сотрудников путем повышения их существующих компетенций и развития новых.

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